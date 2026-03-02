- Дата публікації
- Шоу-бізнес
- 230
- 1 хв
З акцентом на пишному бюсті: Теяна Тейлор у красивій сукні позувала на церемонії
35-річна акторка, співачка і зірка фільму «Одна битва за іншою» у драматичному вбранні з’явилася на премії.
Теяна Тейлор продемонструвала красивий образ на церемонії вручення премії NAACP Image Awards у Пасадені, штат Каліфорнія.
На червоній доріжці вона з’явилася у кутюрній чорній сукні від бренду Ashi Studio. Вбрання мало корсет і анатомічний ліф, який підкреслив її пишні груди. Шовкова спідниця була прикрашена драпуванням, що переходило у драматичний шлей, який ззаду був трішки припіднятий і закріплений.
Аутфіт Тейлор доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках. У вухах у зірки були сережки-кліпси із жовтим золотом і чорною емаллю від Jean Schlumberger by Tiffany & Co. Banana Dot, а на руці — каблучка Bird on a Rock від Tiffany.
Теяна зробила кучеряве укладання, макіяж із пишними віями і коричневою підводкою на губах, а також нюдовий манікюр із декором.
Нагадаємо, Теяна Тейлор на «Пізніше шоу зі Стівеном Кольбером» прийшла у шкіряній куртці і шкіряних штанях, які заправила у високі чоботи гармошкою.