Астрологический прогноз на 3 марта

Шакал / © Associated Press

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день неудачен для любых начинаний — как профессиональных, так и финансовых действий, нежелательно также принимать важные решения — они заведомо приведут к ошибке.

Символ дня: шакал.

Реклама

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: красный.

Счастливые камни дня: морион, изумруд, селенит.

Реклама

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа, диафрагма.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, которые нужно лечить по написанной лечащим врачом схеме. Усиливается усвоение лекарственных препаратов, поэтому ни в коем случае нельзя превышать дозу, еще лучше заменить аптечные препараты настоями и отварами трав.

Питание дня: из рациона рекомендуется исключить грибы и мясо, пользу принесут бобовые, овощи, фрукты и ягоды красного цвета — например, клюква и калина.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Реклама

Дачные работы дня: можно работать с землей: рыхлить и вскапывать грядки там, где верхний слой почвы уже разморозился.

Магия и мистика дня: хороший результат даст изучение духовной и эзотерической литературы: даже если мы много раз ее читали, в ней все равно найдется что-то новое и важное.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — они предсказывают события на ближайший месяц.

Табу дня: нельзя ссориться и играть в азартные игры.

Реклама

Цитата дня: «Успех — это когда подготовка встречается с возможностью» (Сенека).

Читайте также: