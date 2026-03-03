ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
56
Время на прочтение
1 мин

Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо сопротивляться соблазнам

День темной, негативной энергетики, когда добро и зло, усиливаясь многократно, ведут борьбу между собой. Влияние сил тьмы может принять самый разный вид, но самым распространенным станут разнообразные «ловушки».

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Уступив соблазну сделать то, от чего мы обычно отказываемся, можно — и довольно быстро — об этом пожалеть.

Сегодня, 3 марта, сопротивляться разного рода соблазнам рекомендуется всем знакам Зодиака, но трем из них — особенно.

Телец

Тельцы проявляют слабость по отношению ко всему, что может доставить им удовольствие — вкусной еде, комфортной обстановке и прочим удовольствиям. Как правило, они ни в чем себе не отказывают, но сегодня им лучше противиться соблазну съесть лишнее — на пользу оно не пойдет.

Лев

Львы уверены, что у них должно быть все по высшему разряду, и это им, как правило, удается. Но сегодня им желательно не торопиться что-либо приобретать — вещь, скорее всего, окажется со скрытым браком и впоследствии очень сильно разочарует своего хозяина.

Стрелец

Стрельцы, которые сначала говорят и делают, а только потом думают, сегодня, соблазнившись возможностью получить деньги или славу, могут совершить неоправданный — и, мягко говоря, не очень красивый — поступок, о чем впоследствии очень сильно пожалеют.

Читайте также:

Дата публикации
Количество просмотров
56
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie