Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо сопротивляться соблазнам

Уступив соблазну сделать то, от чего мы обычно отказываемся, можно — и довольно быстро — об этом пожалеть.

Сегодня, 3 марта, сопротивляться разного рода соблазнам рекомендуется всем знакам Зодиака, но трем из них — особенно.

Телец

Тельцы проявляют слабость по отношению ко всему, что может доставить им удовольствие — вкусной еде, комфортной обстановке и прочим удовольствиям. Как правило, они ни в чем себе не отказывают, но сегодня им лучше противиться соблазну съесть лишнее — на пользу оно не пойдет.

Лев

Львы уверены, что у них должно быть все по высшему разряду, и это им, как правило, удается. Но сегодня им желательно не торопиться что-либо приобретать — вещь, скорее всего, окажется со скрытым браком и впоследствии очень сильно разочарует своего хозяина.

Стрелец

Стрельцы, которые сначала говорят и делают, а только потом думают, сегодня, соблазнившись возможностью получить деньги или славу, могут совершить неоправданный — и, мягко говоря, не очень красивый — поступок, о чем впоследствии очень сильно пожалеют.

