Астролог назвал знаки Зодиака, которые категорически не выносят одиночества

Гороскоп / © Credits

Реклама

И пока одиночество кому-то кажется благом, поскольку дает возможность разобраться — как в себе самих, так и в окружающим мире в целом, да и отдохнуть от общения с окружающими, другие невыносимо от него страдают.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые категорически не выносят одиночества.

Весы

Весы и дня не могут прожить без общения — особенно с теми людьми, которых считают близкими — как по крови, так и по убеждениям. Поссорившись с кем-то, они, вне зависимости от того, кто виноват в конфликте, готовы мириться, лишь бы не оставаться без стороннего внимания.

Реклама

Близнецы

Близнецы нуждаются в постоянном общении, при это в собеседники им годится кто угодно: есть под рукой друг или приятель, хорошо, нет — тоже не страшно, они найдут свободные уши, даже если для этого им придется обратиться к совершенно незнакомым людям — они быстро подружатся.

Рыбы

Рыбы очень чувствительны к атмосфере, которая их окружает, за что в большинстве своем «отвечают» находящиеся рядом люди. Если же по какой-то — объективной или субъективной — причине около них никого не окажется, они могут впасть в депрессию — вплоть до клинического ее проявления.

Читайте также: