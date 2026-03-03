Астрологиня назвала знаки зодіаку, які категорично не терплять самотності

Гороскоп / © Credits

Реклама

І поки самотність комусь здається благом, оскільки дає можливість розібратися — як у собі самих, так і в навколишньому світі загалом, та й відпочити від спілкування з оточенням, інші нестерпно від неї страждають.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які категорично не терплять самотності.

Терези

Терези і дня не можуть прожити без спілкування — особливо з тими людьми, яких вважають близькими — як за кров’ю, так і за переконаннями. Посварившись із кимось, вони, незалежно від того, хто винен у конфлікті, готові миритися, аби не залишатися без сторонньої уваги.

Реклама

Близнята

Близнята потребують постійного спілкування, водночас у співрозмовники їм годиться хто завгодно: є під рукою друг або приятель, добре, немає — теж не страшно, вони знайдуть вільні вуха, навіть якщо для цього їм доведеться звернутися до зовсім незнайомих людей — вони швидко подружаться.

Риби

Риби дуже чутливі до атмосфери, яка їх оточує, за що, здебільшого, «відповідають» люди, які перебувають поруч. Якщо ж з якоїсь — об’єктивної чи суб’єктивної — причини біля них нікого не виявиться, вони можуть впасти в депресію — аж до клінічного її вияву.

Читайте також: