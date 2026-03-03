Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно чинити опір спокусам

Гороскоп / © Credits

Поступившись спокусі зробити те, від чого ми зазвичай відмовляємося, можна — і досить швидко — про це пошкодувати.

Сьогодні, 3 березня, чинити опір різного роду спокусам рекомендується всім знакам зодіаку, але трьом із них — особливо.

Телець

Тельці виявляють слабкість щодо всього, що може принести їм задоволення — смачної їжі, комфортних умов та інших задоволень. Зазвичай вони ні в чому собі не відмовляють, але сьогодні їм краще опиратися спокусі з’їсти зайве — на користь воно не піде.

Лев

Леви впевнені, що в них має бути все за вищим розрядом, і це їм зазвичай вдається. Але сьогодні їм бажано не поспішати щось купувати — річ, найімовірніше, виявиться з прихованим браком і згодом дуже сильно розчарує свого господаря.

Стрілець

Стрільці, які спочатку говорять і роблять, і тільки потім думають, сьогодні, спокусившись можливістю здобути гроші або славу, можуть здійснити невиправданий — і, м’яко кажучи, не дуже гарний — учинок, про що згодом дуже сильно пошкодують.

