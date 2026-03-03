Гороскоп на картах Таро на березень: для кого місяць стане переломним

Карти Таро / © ТСН.ua

Березень може стати місяцем рішень, які довго відкладалися.

Головна карта березня — Колесо Фортуни

Це Аркан різких поворотів. У березні події можуть розвиватися швидко, а стабільність стане відносною. Для когось це шанс, для когось — необхідність адаптуватися.

Березень не дасть залишатися в зоні комфорту.

Найсильніші знаки місяця

Близнята — Маг

Місяць ініціативи. Ви зможете вплинути на події більше, ніж думаєте. Можливий новий старт у роботі або співпраці.

Лев — Сонце

Позитивні новини, підтримка або визнання. Березень може зміцнити вашу позицію.

Козоріг — Колісниця

Активний рух уперед. Можливе просування в кар’єрі або вирішення складного питання.

Кому доведеться переглянути плани

Скорпіон — Башта

Можлива різка зміна обставин. Те, що трималося довго, може завершитися.

Телець — Сімка Пентаклів

Час перегляду фінансових стратегій. Поспіх у грошах небажаний.

Прогноз для всіх знаків

Овен — Лицар Жезлів

Березень буде динамічним. Головне — не діяти імпульсивно.

Телець — Сімка Пентаклів

Місяць переоцінки ресурсів.

Близнята — Маг

Час проявити ініціативу.

Рак — Верховна Жриця

Інтуїція стане ключем до правильних рішень.

Лев — Сонце

Період позитивного розвитку.

Діва — Вісімка Пентаклів

Результат залежатиме від дисципліни.

Терези — Закохані

Можливий важливий вибір у стосунках або роботі.

Скорпіон — Башта

Місяць різких змін.

Стрілець — Туз Жезлів

Новий шанс або ідея.

Козоріг — Колісниця

Активне просування вперед.

Водолій — Зірка

Нова перспектива і відчуття оновлення.

Риби — Двійка Кубків

Сприятливий період для партнерства.

Березень стане місяцем руху та рішень. Карти Таро показують: події можуть розвиватися швидко, але саме готовність діяти визначить результат.

