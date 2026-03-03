- Дата публікації
Гороскоп на картах Таро на березень: для кого місяць стане переломним
Гороскоп за картами Таро на березень вказує на період змін, фінансових переглядів і важливих особистих розмов для частини знаків зодіаку.
Березень може стати місяцем рішень, які довго відкладалися.
Головна карта березня — Колесо Фортуни
Це Аркан різких поворотів. У березні події можуть розвиватися швидко, а стабільність стане відносною. Для когось це шанс, для когось — необхідність адаптуватися.
Березень не дасть залишатися в зоні комфорту.
Найсильніші знаки місяця
Близнята — Маг
Місяць ініціативи. Ви зможете вплинути на події більше, ніж думаєте. Можливий новий старт у роботі або співпраці.
Лев — Сонце
Позитивні новини, підтримка або визнання. Березень може зміцнити вашу позицію.
Козоріг — Колісниця
Активний рух уперед. Можливе просування в кар’єрі або вирішення складного питання.
Кому доведеться переглянути плани
Скорпіон — Башта
Можлива різка зміна обставин. Те, що трималося довго, може завершитися.
Телець — Сімка Пентаклів
Час перегляду фінансових стратегій. Поспіх у грошах небажаний.
Прогноз для всіх знаків
Овен — Лицар Жезлів
Березень буде динамічним. Головне — не діяти імпульсивно.
Телець — Сімка Пентаклів
Місяць переоцінки ресурсів.
Близнята — Маг
Час проявити ініціативу.
Рак — Верховна Жриця
Інтуїція стане ключем до правильних рішень.
Лев — Сонце
Період позитивного розвитку.
Діва — Вісімка Пентаклів
Результат залежатиме від дисципліни.
Терези — Закохані
Можливий важливий вибір у стосунках або роботі.
Скорпіон — Башта
Місяць різких змін.
Стрілець — Туз Жезлів
Новий шанс або ідея.
Козоріг — Колісниця
Активне просування вперед.
Водолій — Зірка
Нова перспектива і відчуття оновлення.
Риби — Двійка Кубків
Сприятливий період для партнерства.
Березень стане місяцем руху та рішень. Карти Таро показують: події можуть розвиватися швидко, але саме готовність діяти визначить результат.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.