Астрологія
179
2 хв

Гороскоп на картах Таро на березень: для кого місяць стане переломним

Гороскоп за картами Таро на березень вказує на період змін, фінансових переглядів і важливих особистих розмов для частини знаків зодіаку.

Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Березень може стати місяцем рішень, які довго відкладалися.

Головна карта березня — Колесо Фортуни

Це Аркан різких поворотів. У березні події можуть розвиватися швидко, а стабільність стане відносною. Для когось це шанс, для когось — необхідність адаптуватися.

Березень не дасть залишатися в зоні комфорту.

Найсильніші знаки місяця

Близнята — Маг

Місяць ініціативи. Ви зможете вплинути на події більше, ніж думаєте. Можливий новий старт у роботі або співпраці.

Лев — Сонце

Позитивні новини, підтримка або визнання. Березень може зміцнити вашу позицію.

Козоріг — Колісниця

Активний рух уперед. Можливе просування в кар’єрі або вирішення складного питання.

Кому доведеться переглянути плани

Скорпіон — Башта

Можлива різка зміна обставин. Те, що трималося довго, може завершитися.

Телець — Сімка Пентаклів

Час перегляду фінансових стратегій. Поспіх у грошах небажаний.

Прогноз для всіх знаків

Овен — Лицар Жезлів
Березень буде динамічним. Головне — не діяти імпульсивно.

Телець — Сімка Пентаклів
Місяць переоцінки ресурсів.

Близнята — Маг
Час проявити ініціативу.

Рак — Верховна Жриця
Інтуїція стане ключем до правильних рішень.

Лев — Сонце
Період позитивного розвитку.

Діва — Вісімка Пентаклів
Результат залежатиме від дисципліни.

Терези — Закохані
Можливий важливий вибір у стосунках або роботі.

Скорпіон — Башта
Місяць різких змін.

Стрілець — Туз Жезлів
Новий шанс або ідея.

Козоріг — Колісниця
Активне просування вперед.

Водолій — Зірка
Нова перспектива і відчуття оновлення.

Риби — Двійка Кубків
Сприятливий період для партнерства.

Березень стане місяцем руху та рішень. Карти Таро показують: події можуть розвиватися швидко, але саме готовність діяти визначить результат.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

