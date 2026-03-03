ТСН в социальных сетях

Трамп пригрозил жестким ответом на атаку посольства США в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готовит ответ на нападение на американское посольство в Эр-Рияде, а также отметил, что его не беспокоят возможные новые атаки.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на нападение на посольство США в Эр-Рияде .

Об этом сообщила журналистка NewsNation Келли Мейер.

По словам Трампа, ответ со стороны США будет объявлен в ближайшее время.

«Скоро вы узнаете, каким будет ответ за нападение на посольство США в Эр-Рияде и гибель американских военнослужащих», — заявил он в комментарии NewsNation.

В то же время, президент США подчеркнул, что его не беспокоят возможные новые атаки на американские объекты.

«Это часть войны, нравится это людям или нет — такова она», — цитирует Трампа NewsNation.

Пока Белый дом и Пентагон не уточняли, о каких именно ответных мерах идет речь — дипломатические, военные или другие. Обстоятельства нападения и детали погибших продолжают выясняться.

Напомним, что ранее США назвали страны Ближнего Востока, которые следует срочно покинуть.

Государственный департамент США призвал американцев немедленно покинуть 14 стран Ближнего Востока из-за серьезных рисков безопасности и возможной эскалации ситуации.

