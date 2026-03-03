- Дата публикации
Трамп пригрозил жестким ответом на атаку посольства США в Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готовит ответ на нападение на американское посольство в Эр-Рияде, а также отметил, что его не беспокоят возможные новые атаки.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на нападение на посольство США в Эр-Рияде .
Об этом сообщила журналистка NewsNation Келли Мейер.
По словам Трампа, ответ со стороны США будет объявлен в ближайшее время.
«Скоро вы узнаете, каким будет ответ за нападение на посольство США в Эр-Рияде и гибель американских военнослужащих», — заявил он в комментарии NewsNation.
В то же время, президент США подчеркнул, что его не беспокоят возможные новые атаки на американские объекты.
«Это часть войны, нравится это людям или нет — такова она», — цитирует Трампа NewsNation.
Пока Белый дом и Пентагон не уточняли, о каких именно ответных мерах идет речь — дипломатические, военные или другие. Обстоятельства нападения и детали погибших продолжают выясняться.
