В Саудовской Аравии атаковали посольство США: раздались взрывы, разгорелся пожар

Пожар, огонь / © pixabay.com

Реклама

В посольстве Соединенных Штатов в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) произошли взрывы в результате атаки беспилотников .

Об этом сообщает The Guardian .

По предварительным данным, здание дипломатической миссии атаковали два дрона. После ударов на территории комплекса возник пожар.

Реклама

В то же время, как сообщает Fox News , в момент атаки посольство было пустым. По их данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Официальных заявлений от Государственного департамента США или власти Саудовской Аравии пока не поступало. Обстоятельства атаки и информация о возможных причастных уточняются.

Напомним, что ранее США назвали страны Ближнего Востока, которые следует срочно покинуть.

Государственный департамент США призвал американцев немедленно покинуть 14 стран Ближнего Востока из-за серьезных рисков безопасности и возможной эскалации ситуации.