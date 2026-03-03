- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 221
- Время на прочтение
- 1 мин
В Саудовской Аравии атаковали посольство США: раздались взрывы, разгорелся пожар
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияди прогремели взрывы в районе посольства США — здание атаковали дроны, после чего начался пожар.
В посольстве Соединенных Штатов в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) произошли взрывы в результате атаки беспилотников .
Об этом сообщает The Guardian .
По предварительным данным, здание дипломатической миссии атаковали два дрона. После ударов на территории комплекса возник пожар.
В то же время, как сообщает Fox News , в момент атаки посольство было пустым. По их данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Официальных заявлений от Государственного департамента США или власти Саудовской Аравии пока не поступало. Обстоятельства атаки и информация о возможных причастных уточняются.
Напомним, что ранее США назвали страны Ближнего Востока, которые следует срочно покинуть.
Государственный департамент США призвал американцев немедленно покинуть 14 стран Ближнего Востока из-за серьезных рисков безопасности и возможной эскалации ситуации.