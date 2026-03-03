ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
221
Время на прочтение
1 мин

В Саудовской Аравии атаковали посольство США: раздались взрывы, разгорелся пожар

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияди прогремели взрывы в районе посольства США — здание атаковали дроны, после чего начался пожар.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пожар, огонь

Пожар, огонь / © pixabay.com

В посольстве Соединенных Штатов в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) произошли взрывы в результате атаки беспилотников .

Об этом сообщает The Guardian .

По предварительным данным, здание дипломатической миссии атаковали два дрона. После ударов на территории комплекса возник пожар.

В то же время, как сообщает Fox News , в момент атаки посольство было пустым. По их данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Официальных заявлений от Государственного департамента США или власти Саудовской Аравии пока не поступало. Обстоятельства атаки и информация о возможных причастных уточняются.

Напомним, что ранее США назвали страны Ближнего Востока, которые следует срочно покинуть.

Государственный департамент США призвал американцев немедленно покинуть 14 стран Ближнего Востока из-за серьезных рисков безопасности и возможной эскалации ситуации.

Дата публикации
Количество просмотров
221
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie