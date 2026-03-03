ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
14
1 хв

Вибух у житловому районі Харкова: що відомо про падіння уламків дрона

У Шевченківському районі Харкова зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника — пошкоджені будинки та автомобілі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У Харкові пролунали вибухи — у Шевченківському районі міста впали уламки ворожого дрона.

Про наслідки атаки повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Внаслідок інциденту пошкоджено вікна у багатоквартирних житлових будинках, а також кілька припаркованих автомобілів.

За попередніми даними, постраждалих немає.

На місці працюють екстрені служби, фахівці обстежують територію та фіксують масштаби руйнувань.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що 1 березня, РФ вдарила по гуртожитку у Харкові. Під удар вожого БпЛА потрапила будівля в Шевченківському районі. Стало відомо, що три людини постраждали — жінки 75, 53 та 69 років отримали гостру реакцію на стрес.

14
