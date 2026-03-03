- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 14
- Час на прочитання
- 1 хв
Вибух у житловому районі Харкова: що відомо про падіння уламків дрона
У Шевченківському районі Харкова зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника — пошкоджені будинки та автомобілі.
У Харкові пролунали вибухи — у Шевченківському районі міста впали уламки ворожого дрона.
Про наслідки атаки повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Внаслідок інциденту пошкоджено вікна у багатоквартирних житлових будинках, а також кілька припаркованих автомобілів.
За попередніми даними, постраждалих немає.
На місці працюють екстрені служби, фахівці обстежують територію та фіксують масштаби руйнувань.
Інформація уточнюється.
Нагадаємо, що 1 березня, РФ вдарила по гуртожитку у Харкові. Під удар вожого БпЛА потрапила будівля в Шевченківському районі. Стало відомо, що три людини постраждали — жінки 75, 53 та 69 років отримали гостру реакцію на стрес.