Армія РФ вдарила по гуртожитку у Харкові: деталі

Стовп диму

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку 1 березня російські війська вдарили по гуртожитку у Харкові. Спалахнула пожежа, людей евакуюють.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Атака на Харків - що відомо

«У Шевченківському районі ворожий дрон атакував гуртожиток. На місці удару пожежа, проводиться евакуація людей», — зазначив він.

Реклама

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілу пошкоджено технічний поверх гуртожитку.

Наразі відомо про трьох постраждалих - жінки 75, 53 та 69 років отримали гостру реакцію на стрес внаслідок атаки ворожого БпЛА в Шевченківському районі.

Зараз на місці працюють підрозділи ДСНС та чергують медики.

БпЛА атакують Харків упродовж всього ранку 1 березня. Зокрема, «прильоти» були на межі Київського та Шевченківського районів, а також — у Салтівському. Фіксували влучання в адмінбудівлю та у парк. У будинках довкола подекуди вибиті вікна.

Реклама

Нагадаємо, 27 лютого повідомлялося про удар по навчальному закладу Харкова. Так, влучання російського безпілотника типу «Молнія» сталося у Новобаварському районі Харкова. Деталі щодо постраждалих чи масштабу руйнувань не уточнювалися.