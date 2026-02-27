Безпілотник «Молнія» / © Укрінформ

Росія ударила по навчальному закладу у Новобаварському районі Харкова.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

«Маємо попередню інформацію про влучання ворожого БпЛА типу „Молнія“ у Новобаварському районі — на території одного з навчальних закладів», — написав мер Харкова.

Терехов додав, що наразі фахівці працюють на місці події.

Нагадаємо, у Харкові вперше зафіксували застосування російського FPV-дрона на оптоволоконному керуванні. Безпілотник долетів до Київського району міста та влучив у дерево. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину.

Як зазначив експерт Defence Express Іван Киричевський, такий випадок є першим офіційно підтвердженим. До цього дня використання такої технології проти обласного центру від початку повномасштабної війни не було зафіксовано.