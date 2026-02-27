- Дата публикации
-
Россия ударила дроном по учебному заведению в Харькове — Терехов
По предварительным данным, в учебное заведение в Новобаварском районе попал вражеский беспилотник типа Молния, отметил мэр Харькова Игорь Терехов.
Россия ударила по учебному заведению в Новобаварском районе Харькова.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.
«Имеем предварительную информацию о попадании вражеского БпПЛА типа „Молния“ в Новобаварском районе — на территории одного из учебных заведений», — написал мэр Харькова.
Терехов добавил, что специалисты работают на месте происшествия.
Напомним, в Харькове впервые зафиксировали применение российского FPV-дрона на оптоволоконном управлении. Беспилотник долетел до Киевского района города и попал в дерево. Правоохранители открыли уголовное производство по факту военного преступления.
Как отметил эксперт Defence Express Иван Киричевски, такой случай является первым официально подтвержденным. До настоящего времени использование такой технологии против областного центра с начала полномасштабной войны не было зафиксировано.