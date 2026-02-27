Беспилотник «Молния» / © Укрінформ

Россия ударила по учебному заведению в Новобаварском районе Харькова.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.

«Имеем предварительную информацию о попадании вражеского БпПЛА типа „Молния“ в Новобаварском районе — на территории одного из учебных заведений», — написал мэр Харькова.

Терехов добавил, что специалисты работают на месте происшествия.

Напомним, в Харькове впервые зафиксировали применение российского FPV-дрона на оптоволоконном управлении. Беспилотник долетел до Киевского района города и попал в дерево. Правоохранители открыли уголовное производство по факту военного преступления.

Как отметил эксперт Defence Express Иван Киричевски, такой случай является первым официально подтвержденным. До настоящего времени использование такой технологии против областного центра с начала полномасштабной войны не было зафиксировано.