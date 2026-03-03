Мобілізація в Україні по-новому: що змінюється та кого призовуть у 2026 році

Мобілізація в Україні незабаром може суттєво оновитись. / © ТСН

В Україні триває мобілізація, і вже найближчим часом парламент може отримати від Міністерства оборони України проєкт нововведень, пропозицій стосовно оновлення призову на військову службу. За даними депутатів, не виключено, що це станеться вже цього тижня.

Крім того, як стало відомо із заяви міністра оборони України Михайла Федорова, покращити призов можуть і за рахунок іноземців, які теоретично можуть бути залучені у боротьбі України з російськими окупантами.

Як повідомив у коментарі для ТСН.ua представник парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, станом на сьогодні, мобілізація в Україні продовжується згідно того законодавства, яке було ухвалено у 2024 році.

При цьому він уточнив, що певні нововведення зараз розробляються Міністерством оборони.

«Коли від міністра (оборони — Ред.) будуть подані пропозиції, то будемо розглядати», — каже Єгор Чернєв.

Крім того, у деяких Telegram-каналах поширилась інформація про те, що порушникам мобілізаційного законодавства та тим, хто не став на військовий облік у рамках нововведень будуть блокувати банківські рахунки та позбавляти права керувати транспортом. Але, як відомо, нинішнім законодавством такі санкції також передбачені.

Водночас у профільному комітеті Верховної Ради вважають, що це (оновлення норм щодо блокування банківських рахунків) скоріш за все буде обговорюватись. Воно може торкнутись тих чоловіків, які не стали на військовий облік.

Не виключено, що з’явиться окремий законопроєкт, де будуть прописані мобілізаційні нововведення та за який запропонують проголосувати у Верховній Раді.

Мобілізація в Україні-2026: покличуть іноземців

На думку Єгора Чернєва, якщо ініціатива із залучення великої кількості іноземців буде втілена у життя, то цього разу буде йтись не про 100-200 громадян інших країн, а про зовсім інші показники.

«Тут питання у кількості. Якщо це буде не 100-200 людей, а десятки тисяч, то думаю, що це зможе допомогти нам. Також багато чого буде залежати і від якості особового складу — наскільки вони будуть готові брати участь у бойових діях, а не просто приїхати заробляти гроші», — каже Єгор Чернєв.

За його словами, Україна має залучати чоловіків із тих країн, законодавство яких дозволяє воювати у силах оборони інших держав.

