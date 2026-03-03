ТСН у соціальних мережах

РФ вдарила дронами по Одеській області: пошкоджено важливі об’єкти

За даними влади, інформації про потерпілих не надходило.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Порт.

Порт. / © Associated Press

Вночі проти вівторка, 3 березня, російська армія знову атакувала безпілотниками Одеську область. Минулося без потерпілих, але є руйнування.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Цієї ночі ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Зазнали пошкоджень обʼєкти портової та транспортної інфраструктури», — наголосив чиновник.

З його слів, внаслідок атаки було пошкоджено склад сухих вантажів та дорожні контейнери, вибито скління в адміністративних будівлях. Займання не зафіксовано, додав Кіпер.

«Наразі на місцях „прильотів“ працюють спеціальні та комунальні служби, а також правоохоронці, які документують воєнні злочини країни-агресорки.

Як повідомлялося, цієї ночі Росія атакувала Україну. Повітряні сили попереджали про загрозу безпілотників. Зокрема, гучно було у Чорноморську на Одещині.

Зранку 3 березня військові попередили про загрозу балістики та вихід повітряної цілі. У Миколаєві пролунали вибухи.

