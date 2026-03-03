Путін готує вторгнення в ЄС: командувач чеської армії розсекретив терміни нападу Росії

Начальник Генштабу Чехії Карел Ржехка

Реклама

Агресивна політика Росії є прямою загрозою для Чеської Республіки та безпеки всього європейського континенту вже у найближчому майбутньому.

Таку думку висловив начальник Генерального штабу Чеської армії Карел Ржехка, передає Aktuálně.

«Ситуація з безпекою непроста і не покращиться в найближчому майбутньому. Агресивна політика Росії в найближчому майбутньому буде прямою та найконкретнішою загрозою для громадян Чеської Республіки та безпеки всього європейського континенту», — цитує слова генерала видання.

Реклама

Військовий посилається на дані розвідувальних служб союзників, які погоджуються, що розпочати наступну війну в Європі Путін може протягом трьох-шести років.

За його словами, Росія очевидно не прагне миру з Україною, і світ має готуватися до тривалішого конфлікту, «який, ймовірно, не закінчиться навіть за умови досягнення тимчасового припинення вогню». Причому начальник Генерального штабу наголосив, що бажання Путіна не закінчуються Україною.

«Світогляд нинішніх лідерів Російської Федерації та їхні стратегічні цілі прямо суперечать інтересам громадян Чеської Республіки. Збройний конфлікт у Європі не є неможливим, і ймовірність його виникнення обернено пропорційна нашій рішучості захищатися та інвестувати в оборону та в єдність з нашими союзниками», — зазначає Ржехка.

Начальник Генштабу Чеської армії наголошує, що вікно для російської атаки в Європі відкриється через три-шість років, і час на реагування постійно зменшується.

Реклама

«Росія атакує свободу та суверенітет — це їхня мета, це був постійний стан з часів царської Росії… Коли йдеться про наше власне майбутнє, і це також стосується України, Росія намагатиметься роз’єднати, розділити та паралізувати нас на соціальному та політичному рівні, перш ніж вдатися до військових інструментів. Це їхня перевірена доктрина, і наше суспільство має почати до цього готуватися», — заявив Ржехка.

Він зазначив, що Росія прагне до світу, де сильніші можуть робити все, що хочуть, а слабші повинні страждати. РФ хоче права вирішувати майбутнє «свого оточення», включаючи Чеську Республіку — «іншими словами, вони хочуть обмежити право громадян Чехії вирішувати своє майбутнє самостійно», наголосив очільник генштабу.

У своїй промові в Міністерстві оборони він також застеріг щодо найнебезпечнішої ситуації, коли Росія починає вірити в те, що Америка залишає Європу, а Європа роз’єднана та слабка.

«Це може призвести до прорахунку, наслідки якого ніхто з нас не може передбачити. Найголовніше — чи дозволимо ми Росії повірити в цей наратив, чи спростуємо цю ідею реальними діями», — попередив Ржехка.

Реклама

Нагадаємо, російські агенти та люди, пов’язані з Кремлем, активно купують житлову та комерційну нерухомість у країнах Європи поблизу військових баз, портів і стратегічної інфраструктури. Про це повідомляють джерела в західних спецслужбах. За даними розвідки, ці об’єкти можуть бути частиною масштабної мережі так званих «троянських коней», призначеної для шпигунства, диверсій і підготовки можливих атак у разі загострення ситуації.