Путин готовит вторжение в ЕС: командующий чешской армией рассекретил сроки нападения России

Начальник Генштаба Чехии Карел Ржехка

Реклама

Агрессивная политика России является прямой угрозой для Чешской Республики и безопасности всего европейского континента в ближайшем будущем.

Такое мнение высказал начальник Генерального штаба Чешской армии Карел Ржехка, передает Aktuálne.

«Ситуация с безопасностью непростая и не улучшится в ближайшем будущем. Агрессивная политика России в ближайшем будущем будет прямой и конкретной угрозой для граждан Чешской Республики и безопасности всего европейского континента», — цитирует слова издания.

Реклама

Военный ссылается на данные разведывательных служб союзников, которые соглашаются, что начать следующую войну в Европе Путин может в течение трех-шести лет.

По его словам, Россия очевидно не стремится к миру с Украиной, и мир должен готовиться к более длительному конфликту, «который, вероятно, не закончится даже при достижении временного прекращения огня». Причем начальник Генерального штаба подчеркнул, что желания Путина не заканчиваются Украиной.

«Мировоззрение нынешних лидеров Российской Федерации и их стратегические цели прямо противоречат интересам граждан Чешской Республики. Вооруженный конфликт в Европе невозможен, и вероятность его возникновения обратно пропорциональна нашей решимости защищаться и инвестировать в оборону и в единство с нашими союзниками», — отмечает Ржехка.

Начальник Генштаба Чешской армии отмечает, что окно для российской атаки в Европе откроется через три-шесть лет, и время на реагирование постоянно уменьшается.

Реклама

«Россия атакует свободу и суверенитет — это их цель, это было постоянное состояние со времен царской России… Когда речь идет о нашем собственном будущем, и это касается Украины, Россия будет пытаться разъединить, разделить и парализовать нас на социальном и политическом уровне, прежде чем прибегнуть к военным инструментам. Это их проверенная доктрина, и наше общество должно начать готовиться к этому», — заявил Ржехка.

Он отметил, что Россия стремится к миру, где сильнее могут делать все, что хотят, а более слабые должны страдать. РФ хочет права решать будущее «своего окружения», включая Чешскую Республику — «другими словами, они хотят ограничить право граждан Чехии решать свое будущее самостоятельно», подчеркнул глава генштаба.

В своей речи в Министерстве обороны он также предостерег о самой опасной ситуации, когда Россия начинает верить в то, что Америка покидает Европу, а Европа разобщена и слаба.

Это может привести к просчету, последствия которого никто из нас не может предусмотреть. Самое главное — позволим ли мы России поверить в этот нарратив, опровергнут ли эту идею реальными действиями», — предупредил Ржехка.

Реклама

Напомним, российские агенты и люди, связанные с Кремлем, активно покупают жилую и коммерческую недвижимость в странах Европы вблизи военных баз, портов и стратегической инфраструктуры. Об этом сообщают источники в западных спецслужбах. По данным разведки, эти объекты могут являться частью масштабной сети так называемых «троянских лошадей», предназначенной для шпионажа, диверсий и подготовки возможных атак в случае обострения ситуации.