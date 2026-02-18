Пока мы не остановим россиян на фронтах, Путин будет продолжать войну

Война, которую Россия развязала против Украины, продолжается. Многочисленные эксперты прочат ее завершение в 2026 году, однако еще больше аналитиков исключают такой вариант. Несмотря на разговоры о переговорах, РФ не демонстрирует никаких признаков готовности остановить агрессию.

ТСН.ua поинтересовался у военного эксперта, генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, какой будет война в 2026 году, что может измениться в поведении противника и на что рассчитывать украинцам.

Ресурсная война и ситуация с резервами РФ

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, ход войны в 2026 году напрямую зависит от того, насколько эффективно Украина и Россия смогут мобилизовать собственные ресурсы.

«Я о ресурсах по вооружению, технике и боеприпасам, а также личному составу. Если говорить о россиянах, то у них ситуация с последним за декабрь и январь ухудшилась. Это сказывается на том, что баланс в сторону потерь у россиян составляет не менее 30 тысяч человек, а набор — менее 30 тысяч. То есть, нет возможности собирать резервы. Это принципиально важно для нас», — рассказывает Игорь Романенко.

Тактика на фронте: зачистки и буферные зоны

Эксперт напоминает: в прошлом году россияне планировали сформировать 14 дивизий, а смогли всего на 7, о чем ранее сообщал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Часть дивизий россияне „израсходовали“. Одну канули на Гуляй Поле, одну на Купянск, еще одну на Покровск. Я говорю об одной условно, потому что другие они направляли на эти же направления. По словам Сырского, наши Силы обороны начали выполнять контратаки по этим направлениям. Это самый маленький уровень атакующих действий, он более тактичен. Такие контратаки были на севере Гуляй Поля, в Степногорске и Приморске на Ореховском направлении, Днепропетровской области», — говорит эксперт.

Генерал-лейтенант добавляет, что тактика контратак применялась и в самом Купянске, где Силы обороны вытесняли врага из трех локаций.

«Сейчас осталась только одна в районе больницы — до полусотни российских военных. Наши силы применяют тактику окружения и постепенно сжимают кольцо — методами зачисток и с меньшими для нас потерями. С другой стороны, противник продвигается в Сумской и Харьковской областях. Россияне пытаются создать там буферные зоны. Также стремятся окончательно вытеснить нас из Мирнограда и Покровска. Там продолжаются ожесточенные бои. Населённые пункты Родинское и Гришино — это логистические ворота, еще поддерживающие наши части. Россиянам удалось оккупировать Родинское, а Гришино наполовину — продолжаются бои», — описывает текущую ситуацию генерал-лейтенант.

Улучшение мобилизации в Украине

Игорь Романенко отмечает, что в 2026 году Украина должна, прежде всего, улучшить ситуацию с мобилизацией, и напоминает о соответствующей задаче, которую президент Украины поставил новому министру обороны.

Планы Путина и сложная задача для ВСУ

Военный эксперт добавляет, что в 2026 году у нас есть перспективы по вооружению и технике, особенно в масштабировании собственных ракетных программ. К тому же, совместно с союзниками реализуется ряд важных проектов.

«Если за счет ракетного вооружения потенциал ВСУ будет расти, то он позволит выйти на то, чтобы выполнить задачи, стоящие перед Силами обороны в стратегической оборонной операции. А задача сложная — остановить продвижение противника», — отмечает генерал-лейтенант.

Игорь Романенко сомневается, что Путин пойдет на открытую мобилизацию, скорее всего, поиск солдат для войны будет в РФ такой, как и был раньше.

«Россияне сейчас более покладистые относительно выхода на энергетическое перемирие. Думаю, что в скором времени этот вопрос будет рассматриваться предметно. Но как это энергетическое перемирие будет реализовано, и, главное, в чьих интересах будет использовано, здесь трудно сказать. Я надеюсь, что в интересах Украины», — говорит Романенко.

Смена тактики обстрелов РФ и лазером по дронам

Что касается интенсивности воздушных атак России по Украине и Киеву в этом году, то, по мнению Игоря Романенко, они, вероятно, будут переформатированы противником.

«Переформатирование россиянами массированных атак уже сейчас заметно. Раньше они использовали 500, 600, 700 средств для воздушного нападения, а сейчас — 250-300. Но компонента баллистики присудствует постоянно. Россияне разобрались и хорошо знают по разведке, что баллистику нам труднее сбивать. За счет этого растет удельный вес этих атак, несмотря на то, что количество средств для нападения меньше», — объясняет генерал-лейтенант.

В то же время Игорь Романенко добавляет, что Украина усиливает защиту неба: создается малая ПВО, наращивается потенциал дронов-перехватчиков. А с приходом Павла Елизарова (позывной «Лазарь») на должность заместителя командующего Воздушными силами Украины ситуация, по его словам, должна улучшаться, потому что у заместителя огромный боевой опыт по успешному применению дронов.

Кстати, украинская ПВО будет использовать для сбития российских дронов лазерное оружие. По мнению Романенко, это положительный шаг.

«Думаю, что мощь массированных ударов с точки зрения количества, вероятно, в 2026 году будет уменьшаться, но россияне будут искать другие наиболее эффективные пути по нанесению ударов по интересующим их объектам. Не исключено, что будут использовать нанесение ударов поочередно, как это было этой осенью и зимой — обстреливали разные регионы, область за областью», — рассказывает эксперт.

Ракеты с конвейера и технический кризис в РФ

Игорь Романенко соглашается, что россияне все чаще используют ракеты с конвейера.

«Да, можно сказать, что россиянам не хватает ракет. Они уже используют учебные ракеты С-300 и С-400, причем зенитные ракеты в режиме „земля-земля“. Российская ПВО имеет дефицит зенитных ракет — это раз, у них есть острый дефицит с радиолокационных станций — это два, и третье — у них наблюдается дефицит запасных частей для систем управления, навигации, в ракетном вооружении и авиации в целом», — отмечает военный эксперт.

Однако добавляет, что россияне, к сожалению, получают комплектующие контрабандным путем от Китая и других стран, несмотря на санкции. Кроме того, противник пытается переходить на собственное оборудование.

«Это касается и гиперзвуковых ракет, но поскольку эти запчасти очень старые, еще со времен „полета Гагарина“ или их современная копия, то качество такого оборудования значительно хуже. Также россияне используют морские ракеты „Циркон“, „Оникс“. Поэтому когда прошло всего две недели 2026 года, россияне использовали ракеты Х-101, которые были произведены уже в этом году. Так что ракет им не хватает и такая тенденция есть, но это только тенденция», — отмечает эксперт.

На что надеется Путин?

Несмотря на финансовые трудности в РФ и санкции, Путин не останавливает войну. По мнению Романенко, для российского диктатора это вопрос выживания.

«Если у Путина есть возможность, то он продолжает наступательные действия. Если у Путина есть возможность, он бьет по нашим объектам. На минувшей неделе россияне захватили 30 квадратных километров украинской территории. А две недели назад около 75. Может, это незначительные территории, но противник их захватывает, и такие тенденции есть. И пока это будет продолжаться, пока мы их не остановим на фронтах, Путин будет реализовывать это. Почему он это делает? Потому что это смысл его жизни, если он остановится в своих действиях, то для него возникает вопрос жизни и смерти политический, а возможно, не только политический», — отмечает военный эксперт.

Возможна ли война до 2029 года?

Некоторые эксперты считают, что Путин будет продолжать войну до 2029 года, пока Дональд Трамп не уйдет с поста президента США. Но Игорь Романенко с таким тезисом не соглашается.

«Я не думаю, что это как-то связано с Трампом. Хотя, да, Путин использует Трампа. Есть ли для России позитив, что они могут безнаказанно захватывать украинские территории? Такие возможности у него появились благодаря Трампу, но что будет до 2029 — это как говорится вилами по воде писано. Для нас перспектива месяца проблематична, не говоря уже о годах. Да, сейчас рождаются позитивные тенденции для Украины и это хорошо. Но в настоящее время в России больше сил, которые они используют и дальше захватывают наши земли и людей», — заключает Игорь Романенко.