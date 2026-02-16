Война рискует не закончиться никогда: Гордон дал неутешительный прогноз

Дмитрий Гордон / © ТСН.ua

Война в Украине может иметь чрезвычайно длительный характер и рискует не закончиться вообще.

Об этом заявил журналист и публицист Дмитрий Гордон в интервью телеведущему Василию Голованову на YouTube.

По его словам, подобные выводы основываются не только на личных ощущениях, но и на общении с международными партнерами и обсуждениях на высоком уровне.

«Я скажу вам то, о чем не говорят публично. Я сделала этот вывод, опираясь на общение в Соединенных Штатах Америки, в Вашингтоне, а также на разговоры, которые поднимала Алеся Бацман на Мюнхенской конференции с ведущими мировыми лидерами», — отметил он.

Комментируя свою позицию, он подчеркнул, что говорит не то, что хотят услышать, а то, что считает правдой

«Мы же правду говорим, мы же не говорим то, что хотят слышать, мы говорим так, как мы считаем, так, как мы чувствуем. По моим ощущениям, согласно большому количеству информации, война рискует не закончиться никогда. То есть, я бы это сказал, война навсегда», — заявил Гордон.

