Война в Украине закончится уже вскоре?: в Раде заявили об окне возможностей

Весной для Украины откроется реальное окно возможностей для завершения войны. Март и апрель могут стать решающими.

Об этом нардеп от «Слуги народа», член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сказал в интервью «Апострофу».

По его словам, сейчас российское руководство стремится прежде всего сформировать для внутренней аудитории образ победы в войне.

Какую «победу» хочет «продать» Россия своему населению?

«И сейчас у них (россиян — ред.) цель, очевидно, для всех, — они должны продать для своего внутреннего зрителя из телевизоров, с телеканалов и из других средств массы информации то, что они победили, что они достигли каких-то целей. Хотя, если критически оценивать, те цели, которые были декларированы ультиматумом Рябкова в 2021 году, он в принципе не может быть достигнут, и они это прекрасно понимают», — пояснил Вениславский.

В то же время, отметил он, для Москвы важно завершить войну только в таком формате, который позволит представить это как значительный успех.

По мнению члена комитета по безопасности, без полного захвата Донецкой области – цели, которую Россия преследует еще с 2014 года — Кремлю будет невозможно подать результат как свою победу или преимущество.

«Красная линия» Украины

«И поэтому они сейчас заставляют на всех уровнях, и эти сигналы постоянно мы слышим в устах разных аналитиков, политиков, они заставляют нас оставить Донецкую область. Для нас — и президент об этом заявлял, и в парламенте неоднократно мы заявляли, — это „красная линия“. Мы не можем и никогда не признаем, что мы выходим из своих территорий, отдаем их под контроль Российской Федерации», — подчеркнул нардеп.

Поэтому, по словам Вениславского, сейчас речь может идти только о фиксации линии разграничения в рамках возможных мирных договоренностей.

Шансы завершить войну в марте — апреле

«Но сам факт, что идет такой процесс, я думаю, действительно, окна возможностей открыты, и шансы завершить войну с сохранением наших национальных интересов в рамках действующей линии разграничения, я думаю, достаточно велики. Именно где-то вот март — апрель, я так оцениваю, что будут наиболее хорошие возможности«, — оценил политик.

Он также отметил, что сейчас Россия пытается давить на Украину, прибегая к террору гражданского населения, чтобы заставить руководство страны к уступкам. Однако, по словам народного избранника, такие методы не будут иметь результата, ведь украинцы способны это выдержать, и никаких уступок под давлением террора не будет.

Зеленский об окончании войны

Напомним, президент Владимир Зеленский отметил, что война является вопросом выживания, однако Украина стремится к дипломатическому завершению. Глава государства надеется на скорый мир, отметив, что из-за выборов США хотят завершить конфликт до июня. Украина уже предложила американской стороне четкий пошаговый план со сроками и этапами.

Зеленский акцентировал, что окончание войны до лета возможно при условии давления США на Россию и готовности агрессора к реальным шагам. Ключевыми требованиями Украины являются действенные гарантии безопасности, мощная военная поддержка и экономический пакет восстановления. Президент готов двигаться по плану из 20 пунктов, однако подчеркнул, что окончательное решение по сложным территориальным вопросам будет приниматься на референдуме с уважением к воле украинцев.