Мобилизация в Украине: адвокат объяснила нужно ли лично идти в ТЦК в 25 лет для изменения статуса

Достижение 25-летнего возраста является важной вехой в военном учете граждан Украины, ведь именно в этот момент меняется их статус с призывника на военнообязанного. Этот вопрос вызывает множество дискуссий, особенно в контексте необходимости личного визита в ТЦК.

На этот вопрос ответила адвокат Дарья Тарасенко.

До недавнего времени процесс перехода из одной учетной категории в другую часто сопровождался бюрократическими требованиями. По словам правозащитницы, мужчины до 25 лет состоят на учете призывников, а после достижения этого возраста должны быть переведены на учет военнообязанных.

«Раньше действительно некоторые ТЦК и СП требовали, чтобы по достижении 25-летнего возраста мужчины прибывали в ТЦК и СП лично, проходили военно-врачебную комиссию (ВЛК), получали военный билет или временное удостоверение военнообязанного», — отметила Тарасенко.

Изменения в правилах учета: что следует знать

Ситуация изменилась летом прошлого года. 31 июля 2025 г. были внесены существенные изменения в «Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов». Эти нововведения существенно упростили механизм конфигурации учетной категории.

Согласно обновленным нормам, личное присутствие гражданина для изменения статуса больше не является обязательным. Этот процесс должен проходить автоматически силами работников центров комплектования.

Адвокат подчеркнула, что теперь вся ответственность за своевременное изменение категории учета лежит на самих ТЦК. Законом установлены четкие сроки этой процедуры.

«В течение 30 дней со дня 25-летия гражданина ТЦК и СП сам должен изменить его категорию учета на военнообязанный», — пояснила Тарасенко.

Таким образом, оснований требовать от граждан прибыть лично в ТЦК исключительно для изменения статуса с призывника на военнообязанного нет.

Напомним, в Украине расширили список категорий людей, которым автоматически продлевают отсрочку от мобилизации. Теперь большинству украинцев не нужно лично обращаться в территориальные центры комплектования (ТЦК).