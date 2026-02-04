Так может закончиться война в Украине: политолог назвал наиболее реалистичный сценарий

Продолжительность войны в Украине и обстрелы будут зависеть от нескольких факторов. / © ТСН

Реклама

После ночной российской ракетно-дроновой атаки по украинской энергетике (этот удар считается самым масштабным с начала года) отдельные общественные деятели в очередной раз подвергли большому сомнению то, что мирные переговоры способны быстро завершить войну России против Украины.

Например, общественный деятель и вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Валерий Пекарь на своей странице в соцсети опубликовал карту атаки Украины российскими дронами и ракетами и подписал это изображение так: «На карте изображен очередной раунд российско-украинских переговоров».

В свою очередь, политолог Владимир Фесенко в комментарии для ТСН.ua выразил мнение, что никакого скорого завершения войны вообще не ожидается.

Реклама

«Ожидание скорого завершения войны носит иррациональный характер. Это проявление усталости от войны. Если реально оценивать ситуацию, то, хотя и начались достаточно продуктивные, серьезные переговоры в трехстороннем формате, но предпосылок для завершения войны пока нет. Пока не изменится позиция России касательно вывода украинских войск из Донбасса, никакого прорыва в переговорах не будет. Соответственно, не стоит ждать завершения войны в ближайшее время», — говорит Фесенко.

При этом он считает, что крайне маловероятен добровольный вариант вывода украинских войск из Донбасса.

«Президент вряд ли пойдет на такой шаг, как односторонний вывод войск из Донбасса. Это скорее всего вызовет негативную реакцию в обществе. Кроме того, президент понимает риски. Это (вывод — Ред.) не гарантирует нам завершения войны. Напомню, что позиция России касается не только Донбасса. Россия включила в состав своих территорий, в свою конституцию Запорожскую и Херсонскую области. Вывод войск из Донбасса может стать прецедентом, который обусловит следующее требование Путина о том, что Украина должна вывести свои войска из Запорожья и Херсона. Потом из Харькова», — высказывает свое мнение политолог.

При этом он добавляет, что наиболее вероятным сценарием ближайшего будущего является продолжение войны.

Реклама

«Истощение в разных формах будет у обеих сторон. Для нас существует больше рисков, потому как часть территорий сейчас оккупирована, война продолжается на нашей территории, поэтому мы страдаем больше и получаем больше ударов, чем Россия. Поэтому я не согласен с теми, кто говорит, что мы не должны соглашаться на прекращение огня», — говорит Фесенко.

По его мнению, если американцы будут настойчивее по отношению к Путину, то могут повлиять на него. Особенно — Трамп.

«Возможен постепенный, поэтапный путь прекращения огня. Например, сначала энергетическое перемирие, но зафиксированное на бумаге, а не устная договоренность, потом перемирие на море, потом воздушное, а финальный этап —на суше. Если украинским войскам удастся стабилизировать ситуацию на фронте и увеличить количество потерь с российской стороны, если будет соответствующее давление со стороны США и Европы на Россию, то в течение определенного времени это сможет заставить Россию начать реальные переговоры о завершении войны. Когда? Вторая половина 2026 или в 2027 году — сказать трудно. Различные факторы могут влиять на эту ситуацию», — уверен политолог.

При этом, по мнению Фесенко, завершение войны в первом полугодии 2026 года — маловероятно.

Реклама

Напомним, ранее сообщалось о том, что требует Путин от Украины. Американские специалисты подчеркивают, что Кремль сознательно продвигает сценарий потери Донбасса.