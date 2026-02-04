Украинские военные / © Getty Images

Реклама

Украина опасается, что по итогам любых возможных мирных договоренностей не сможет в полной мере опираться на гарантии безопасности партнеров. Именно поэтому государство должно быть готово рассчитывать прежде всего на собственные силы — превратившись в «стального дикобраза», чтобы российский диктатор Владимир Путин не решился на новую агрессию.

Об этом говорится в статье Politico.

В прошлом году президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Киев сделать страну «стальным дикобразом, непригодным для переваривания нынешними и будущими агрессорами».

Реклама

На практике это предполагает наличие постоянной численной армии, значительные вложения в передовые технологии беспилотников и ракет, а также активное развитие собственного оборонного производства.

Что должно стать ядром безопасности Украины?

«Украина прошла фундаментальное переосмысление того, что означают гарантии безопасности и на чем они должны базироваться. Ранее видение основывалось преимущественно на обязательствах партнеров по защите. Сегодня же есть четкое понимание: ядром любых гарантий безопасности должны быть Вооруженные силы Украины и ее оборонная промышленность», — рассказала глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

Впрочем, реализация такого подхода требует масштабных изменений. Украине необходимо выстроить устойчивый оборонный сектор, обновить систему закупок, реформировать рекрутинг, и в дальнейшем совершенствовать дроновые технологии, увеличивать производство дальнобойных ракет, перевооружать войска современными танками, артиллерией и авиацией (Киев уже обозначил договоренность о приобретении до 150 истребителей Saab JAS-39E Gripen шведского производства), а также привлечь миллиардные объемы помощи для формирования армии, от повторного нападения на которую Россия воздержится.

Сомнения Украины в гарантиях безопасности от партнеров

Вопрос гарантий безопасности стал особенно острым после того, как президент США Дональд Трамп фактически снял с повестки дня желаемый для Украины сценарий — приглашение в НАТО, которое обеспечивает защиту своих членов благодаря статье 5 о коллективной обороне.

Реклама

При отсутствии членства в Альянсе Украина вынуждена рассматривать индивидуальные договоренности, которые могут быть значительно слабее гарантий НАТО. Киев относится к таким соглашениям с опаской, помня об опыте 1994 года, когда после отказа от ядерного оружия обещания США и Великобритании оказались пустыми.

«Некоторые европейские союзники заявили, что после достижения соглашения они разместят войска в Украине. Войска на земле, самолеты в небе, корабли в Черном море. Соединенные Штаты станут предохранителем», — сказал генсек НАТО Марк Рютте во время визита в Киев 3 февраля, добавив, что эти гарантии безопасности являются «надежными».

В то же время Москва уже демонстрирует готовность выступать против любых гарантий безопасности для Украины.

Серьезные сомнения у Киева вызывает и надежность обещаний Трампа, учитывая его резкие и непредсказуемые политические шаги.

Реклама

«Пошел бы Трамп на войну с Россией ради Украины? Абсолютно нет. Ввел бы Трамп санкции против России за нарушение любого режима прекращения огня? Очень маловероятно», — написал аналитик по вопросам России и Украины Тимоти Эш.

План Б Украины по своей защите

В условиях, когда гарантии безопасности кажутся ненадежными, для Украины все более очевидным становится план Б — ставка на собственные ресурсы.

«Чем дольше длится война, тем больше украинцев убеждаются, что прежде всего нужно рассчитывать на себя. Это отражает и разочарование предыдущими обязательствами по безопасности, и скепсис относительно перспектив членства в НАТО, а также растущую уверенность в собственной способности Украины сопротивляться врагу», — рассказала Гетьманчук.

Большая армия

Одним из ключевых элементов будущей системы сдерживания должна стать большая армия.

Реклама

В ходе мирных переговоров Украина настаивает на сохранении ВСУ численностью 800 тыс. военнослужащих.

В то же время война создает серьезные кадровые вызовы: около 2 млн украинцев находятся в розыске за уклонение от мобилизации, еще около 200 тыс. военных самовольно покинули части, сообщил в январе министр обороны Михаил Федоров. В случае прекращения огня значительная часть действующих военных будет стремиться к демобилизации.

Это означает масштабные и финансово затратные усилия по созданию и поддержке большой армии мирного времени, которую необходимо четко организовать и обеспечить достойным денежным содержанием. Для этого, по словам военного аналитика и руководителя фонда «Повернись живым» Тараса Чмута, Украина должна повысить качество подготовки на всех уровнях и изменить организационную и штабную структуру.

Федоров, со своей стороны, анонсировал глубокую цифровизацию и комплексные реформы.

Реклама

«Наша цель — трансформировать систему: провести военную реформу, улучшить инфраструктуру на передовой, искоренить ложь и коррупцию и сформировать новую культуру лидерства и доверия, чтобы те, кто показывает реальные результаты, получали вознаграждение и возможности для развития», — рассказал министр обороны.

Смертельные дроны и ракеты

Киев утверждает, что ежемесячные потери России достигают около 35 тыс. человек, в значительной степени благодаря применению украинских беспилотников. Этот потенциал необходимо наращивать, чтобы не допустить нового наступления РФ.

По словам Федорова, в Украине уже сформирован рынок дронов, создан флот беспилотников, разрабатываются ракеты, системы радиоэлектронной борьбы, боеприпасы и перехватчики.

«Но невозможно воевать с новыми технологиями, опираясь на устаревшую организационную структуру», — сказал министр.

Реклама

«В сфере дронов, РЭБ, боеприпасов и ударных систем производство уже измеряется сотнями и тысячами единиц. На этом этапе ключевой задачей является стабильность серий от партии к партии и контроль качества, а также бесперебойная работа производственных линий без потери эффективности», — отметил исполнительный директор Украинского совета оборонной промышленности Игорь Федирко.

Параллельно Украина работает над созданием собственных ракет. При условии достаточных запасов она сможет наносить разрушительные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, инфраструктуре и военным объектам в случае нового нападения.

Обещания оборонной компании Fire Point по производству около 200 ракет Flamingo FP-5 в месяц не были полностью реализованы, хотя отдельные ракеты уже применялись для ударов по целям в России.

В то же время Украина имеет и другие крылатые ракеты и дальнобойные беспилотники, способные поражать объекты глубоко в тылу противника. Кроме того, совместно с Великобританией продолжается разработка тактической баллистической ракеты дальностью 500 км с боевой частью 200 кг.

Реклама

Все эти программы требуют мощной оборонной промышленности и стабильных государственных финансов.

В прошлом году оборонные предприятия Украины имели производственные возможности примерно на 35 млрд долл., однако из-за нехватки средств правительство смогло профинансировать контракты лишь на около 12 млрд долл., отметил Федирко.

«До 60 процентов мощностей остаются недозагруженными. Без долгосрочных контрактов, предсказуемого финансирования, защищенных производственных площадок, автоматизации там, где это возможно, и собственной испытательной базы серийное производство невозможно», — подчеркнул он.

Экспорт оружия

Кроме обеспечения собственной армии, Украина рассчитывает на экспорт вооружений, хотя действующие правила военного времени значительно усложняют этот процесс.

Реклама

Новые инициативы Евросоюза по увеличению оборонных расходов, в частности программа SAFE с кредитами на закупку вооружений объемом 150 млрд евро, открыты для украинских производителей. Также ЕС планирует предоставить Украине заем на 90 млрд евро, две трети которого будут направлены именно на оборону.

Юридически обязательные соглашения о безопасности с Соединенными Штатами и европейскими странами, а также возможное размещение многонациональных сил «коалиции желающих» остаются среди ключевых вопросов мирных переговоров.

«Однако их преимущественно рассматривают как дополнение к собственной армии Украины, а не как ее замену», — отметила Гетьманчук.

Для президента Украины Владимира Зеленского это означает дальнейшее наращивание оборонных возможностей государства с целью сдерживания России.

Реклама

Напомним, по данным Reuters, Украина, ЕС и США разрабатывают многоуровневый план реагирования на случай нарушения Россией мирных соглашений. Стратегия предусматривает немедленную реакцию в течение 24 часов: от дипломатических предупреждений до контрударов ВСУ. Если агрессия продлится более 72 часов, в дело вступит «коалиция решительных» при поддержке американских войск. Цель плана — лишить Кремль возможности безнаказанно срывать перемирие, сочетая военный ответ с полным вытеснением российских энергоносителей с мировых рынков.