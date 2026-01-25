Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заявил, что двусторонний документ из США о гарантиях безопасности для Украины готов на 100%.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции в Вильнюсе 25 января.

Он подчеркнул, что «конкретные гарантии безопасности для Украины дают возможность конкретной даты окончания этой войны».

«Это война и в Украине, и это окончание потенциальной войны в Европе. Это будут гарантии безопасности для Украины, которая является частью будущего ЕС. Для нас гарантии безопасности — это двусторонние гарантии безопасности из США. Документ готов на 100%, мы ожидаем от партнеров готовности, даты и места, когда мы его подпишем», — отметил Зеленский.

После этого документ будет передан на ратификацию Конгрессу США и Верховной Раде Украины.

«Вторая гарантия безопасности для Украины — это европейские гарантии безопасности. Это коалиция желающих и членство в ЕС. Это экономические гарантии безопасности для Украины», — добавил глава государства.

