Зеленский: Двусторонний документ безопасности из США готов на 100% — когда его подпишут
Украина ожидает от США даты подписания соглашения о гарантиях безопасности.
Президент Владимир Зеленский заявил, что двусторонний документ из США о гарантиях безопасности для Украины готов на 100%.
Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции в Вильнюсе 25 января.
Он подчеркнул, что «конкретные гарантии безопасности для Украины дают возможность конкретной даты окончания этой войны».
«Это война и в Украине, и это окончание потенциальной войны в Европе. Это будут гарантии безопасности для Украины, которая является частью будущего ЕС. Для нас гарантии безопасности — это двусторонние гарантии безопасности из США. Документ готов на 100%, мы ожидаем от партнеров готовности, даты и места, когда мы его подпишем», — отметил Зеленский.
После этого документ будет передан на ратификацию Конгрессу США и Верховной Раде Украины.
«Вторая гарантия безопасности для Украины — это европейские гарантии безопасности. Это коалиция желающих и членство в ЕС. Это экономические гарантии безопасности для Украины», — добавил глава государства.
