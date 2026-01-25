В Абу-Даби говорили о размещении нейтральных миротворческих сил на части Донбасса / © ТСН.ua

Первые личные переговоры между российскими, украинскими и американскими должностными лицами завершились в субботу «на редкой положительной ноте».

Об этом пишет The New York Times.

По словам Зеленского, делегации обсудили роль Соединенных Штатов в «мониторинге и надзоре за процессом завершения войны». Он не сказал, какую форму будет иметь американская миссия, но сказал, что военные офицеры в делегациях составили список вопросов для обсуждения на предстоящей следующей встрече.

Источники издания, знакомые с мнением Путина, месяцами утверждали, что рабочие группы, в состав которых входили американские, российские и украинские переговорщики, сыграли решающую роль в согласовании деталей плана, который мог бы подойти российскому диктатору.

Несмотря на определенный прогресс последних месяцев, Украина и Россия все еще имеют разногласия по ключевым вопросам.

В этом месяце Украина подробно очертила предложения по послевоенным гарантиям безопасности с Соединенными Штатами и Европой. Некоторые европейские страны пообещали, что предоставят силы, чтобы отказать Россию от повторного вторжения. Но Москва отклонила любое развертывание войск стран-членов НАТО на территории Украины.

А украинские власти отказали России в контроле над всей Донецкой областью. Американские и украинские переговорщики обсуждали размещение нейтральных сил как миротворцев в части Донецкой области или формирование демилитаризованной зоны.

Россия отклонила любое урегулирование на территории, отклоняющееся от того, что российские чиновники охарактеризовали как соглашение, достигнутое между Трампом и Путиным на саммите на Аляске прошлым летом, о том, что Украина откажется от всего Донбасса.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил росСМИ, что российская делегация настаивает на соблюдении этих договоренностей, не раскрывая деталей. Для Украины любой компромисс по контролю над Донбасом остается болезненным.

Напомним, что вчера, 24 января, в ОАЭ завершились трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, России и США. Следующий раунд переговоров может состояться в Абу-Даби на следующей неделе.