"Барселона" с шедевром Ямаля разбила аутсайдера и вернула себе лидерство в Ла Лиге

Ламин Ямаль / © Associated Press

"Барселона" на своем поле разгромила "Реал Овьедо" в матче 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне завершился со счетом 3:0 .

Первый тайм прошел без забитых голов. На 52-й минуте счет открыл Дани Ольмо, выведя каталонцев вперед.

На 57-й минуте Рафинья удвоил преимущество "сине-гранатовых".

На 73-й минуте подопечные Ханси Флика довели дело до разгрома – Ламин Ямаль забил гол-шедевр ударом через себя. Ассистом отличился Ольмо.

Обзор матча "Барселона" – "Реал Овьедо"

После этой победы "Барселона" (52 очка) вернулась на первое место в Ла Лиге, сместив с вершины турнирной таблицы мадридский "Реал" (51 балл), который ранее обыграл "Вильярреал".

"Реал Овьедо" с 13 пунктами остался на последней строчке чемпионата Испании.

В следующем туре Ла Лиги "блаугранас" на выезде сыграют с "Эльче", а "Реал Овьедо" примет "Жирону". Оба матча состоятся 31 января.

До этого, 28 января, "Барселона" дома встретится с датским "Копенгагеном" в поединке заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов.