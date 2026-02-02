От "бронзы" Цербе до "серебра" Абраменко: как Украина выступала на зимних Олимпиадах

Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная / © Associated Press

В пятницу, 6 февраля, в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо начнутся XXV зимние Олимпийские игры.

В девятый раз в истории Украина выступит на зимней Олимпиаде как независимое государство.

Украину на Олимпиаде-2026 представят 46 атлетов, которые будут соревноваться в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, санный спорт, скелетон, сноубординг, прыжки с трамплина, фигурное катание, фристайл и шорт-трек.

Перед началом Игр-2026 предлагаем вспомнить все медали, которые Украина завоевала на зимних Олимпиадах за годы независимости.

За восемь зимних Олимпийских игр Украина завоевала девять медалей: три "золота", два "серебра" и четыре "бронзы".

Без медалей "сине-желтые" оставались только дважды – в 2002 и 2010 годах.

Олимпиада-1994 (Лиллехаммер)

Зимние Игры 1994 года в норвежском Лиллехамере стали для Украины первыми, где она выступала отдельной национальной командой. В Норвегию отправились 37 украинских спортсменов, которые соревновались в 10 дисциплинах. Дебют оказался успешным – украинцы завоевали две медали: золотую и бронзовую.

Первую награду в истории независимой Украины на зимних Олимпиадах завоевала биатлонистка Валентина Цербе, которая стала бронзовой призеркой в спринте. От золотой медали ее отделили всего 1,2 секунды, а от серебряной – 0,1 секунды.

Первую золотую медаль Украине в истории зимних Олимпиад принесла 16-летняя фигуристка Оксана Баюл.

Во время церемонии награждения произошел большой конфуз: у организаторов не было записи гимна Украины и предложили включить вместо него гимн СССР или России. Украинская делегация категорически отказалась. В конце концов, гимн Украины таки прозвучал впервые на зимней Олимпиаде благодаря кассете, которую привез один из делегатов украинской команды.

В медальном зачете Украина заняла 13-е место – это до сих пор лучший результат в истории зимних Олимпиад для нашего государства.

Олимпиада-1998 (Нагано)

На игры в японском Нагано в 1998 году Украина отправила 56 спортсменов, выступавших в 10 дисциплинах. Уже в первый соревновательный день "сине-желтые" выиграли медаль, которая в итоге стала единственной для Украины на этой Олимпиаде – биатлонистка Елена Петрова завоевала "серебро" в индивидуальной гонке.

Серебряная награда Петровой позволила Украине занять 18-е место в медальном зачете Олимпийских игр-1998.

Олимпиада-2002 (Солт-Лейк-Сити)

Игры в американском Солт-Лейк-Сити в 2002 году стали первыми, где Украина осталась без медалей. В состав сборной вошли 68 спортсменов, выступавших в 11 дисциплинах.

Самыми близкими к пьедесталу были лыжница Валентина Шевченко и фристайлист Станислав Кравчук – оба заняли пятые места. В то же время эта Олимпиада стала рекордной для Украины по количеству участников, в частности, из-за единственного в истории выхода на Игры национальной хоккейной сборной.

Олимпиада-2006 (Турин)

На Игры 2006 года в итальянском Турине сборная Украины отправилась в составе 52 спортсменов и завоевали две медали, обе – бронзовые.

Биатлонистка Лилия Ефремова финишировала третьей в спринте.

Лилия Ефремова на пьедестале Олимпиады-2006 / © Associated Press

Еще одну "бронзу" Украине принесла пара в фигурном катании – Елена Грушина и Руслан Гончаров. Фигуристы из Одессы в 1995 году поженились, однако вскоре после олимпийской награды пара развелась.

На Играх в Турине украинская сборная заняла 25-е место в медальном зачете.

Олимпиада-2010 (Ванкувер)

Игры в Ванкувере 2010 стали еще одним разочарованием для Украины, которую представляли 47 спортсменов в 9 дисциплинах, однако ни одной медали завоевать не удалось.

Самыми близкими к награде был биатлонист Андрей Дериземля, который финишировал пятым в спринте с двумя штрафными кругами.

Олимпиада-2014 (Сочи)

Олимпиада в российском городе Сочи в 2014 году проходила на фоне Революции Достоинства и начала оккупации Крыма. Несмотря на сложные обстоятельства, Украина была представлена 43 спортсменами и завоевала две медали – золотую и бронзовую.

Обе награды принес биатлон. Вита Семеренко стала бронзовой призеркой в спринтерской гонке.

Вита Семеренко / © Associated Press

Другая медаль совершенно точно является одной из самых памятных в истории выступлений Украины на зимних Олимпиадах. Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная завоевали для украинской сборной "золото" женской эстафеты. В напряженной борьбе за победу "сине-желтые" опередили команду России, которую позже лишили "серебра" из-за допинга.

Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная / © Associated Press

Украина на Играх в Сочи замкнула топ-20 медального зачета.

Олимпиада-2018 (Пхенчхан)

На Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане сборная Украины отправила наименьшее количество спортсменов за всю свою историю – 33. Впрочем, это не помешало "сине-желтым" привезти домой одну медаль – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в лыжной акробатике.

Александр Абраменко / © Associated Press

Для Украины эта золотая медаль стала исторической во фристайле на Олимпийских играх и позволила занять 21-е место в медальном зачете.

Олимпиада-2022 (Пекин)

Олимпийские игры 2022 года в Пекине проходили на фоне угрозы полномасштабного вторжения российских войск в Украину. От нашей страны в столицу Китая отправились 45 спортсменов в 12 дисциплинах.

Единственную медаль снова завоевал Александр Абраменко, который в этот раз стал серебряным призером в лыжной акробатике.

"Серебро" Абраменко позволило Украине занять 25-е место в медальном зачете Олимпиады-2022.

Александр Абраменко / © Associated Press

Запомнились Игры в Пекине в том числе молчаливым протестом скелетониста Владислава Гераскевича, который 11 февраля после своего выступления в квалификации подошел к камерам и продемонстрировал надпись на плакате "No war in Ukraine" ("Нет войне в Украине").

Владислав Гераскевич / Суспільне Спорт

К сожалению, призыв к миру не сработал и уже 24 февраля 2022 года началась полномасштабная война России против Украины, которая продолжается до сих пор.

Надеемся, что на Олимпиаде-2026 украинские спортсмены смогут завоевать как можно больше наград. Так что болеем за них, а также не забываем всеми возможными путями поддерживать наших воинов, ценой своих жизней борющихся за независимость Украины от российских оккупантов.