Какой праздник 2 февраля 2026 года / © ТСН

Реклама

2 февраля 2026 года — понедельник. 1439-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

2 февраля верующие празднуют Сретение Господне / © pexels.com

Завтра, 2 февраля, верующие празднуют Сретение Господне. Праздник символизирует встречу: в Иерусалимском храме младенец Иисус встретился со старцем Симеоном, олицетворяющим встречу Ветхого и Нового Заветов, Бога и человека. В народной традиции Сретение считается днем встречи зимой с весной. В этот день в церквях освящают свечи и воду, которым приписывают защитную и целительную силу.

2 февраля в Украине и мире празднуют День сурка / © pexels.com

2 февраля в Украине и мире празднуют День сурка. Неофициальный, но очень популярный праздник в США и Канаде. По традиции в этот день наблюдают за сурком: если он видит свою тень и прячется обратно в нору — зима продлится еще около шести недель; если тени нет — весна будет ранней. Самый известный «прогнозист» — сурок Фил из Панксатони (штат Пенсильвания), вокруг которого ежегодно устраивают фестиваль.

Реклама

2 февраля Всемирный день страуса / © pexels.com

Также 2 февраля Всемирный день страуса. Праздник посвящен крупнейшей птице в мире — африканскому страусу, который, несмотря на то, что не умеет летать, может разгоняться до 70 км/ч и имеет очень сильные ноги. Цель этого дня — привлечь внимание к сохранению страусов, распространению знаний об их образе жизни, поведении и значении в экосистемах. Также это возможность развенчать миф, будто страусы прячут голову в песок.

2 февраля Всемирный день водно-болотных угодий / © pexels.com

А еще 2 февраля Всемирный день водно-болотных угодий. Праздник празднуют в память подписания Рамсарской конвенции 1971 года, которая направлена на охрану этих уникальных экосистем. Водно-болотные угодья — это болота, поймы, дельты рек, озера, лиманы, играющие ключевую роль в сохранении биоразнообразия, очищении воды и защите от наводнений и засух.

2 февраля празднуют День гавайской гитары (укулеле) / © pexels.com

2 февраля празднуют День гавайской гитары (укулеле). Праздник посвящен укулеле — небольшому струнному инструменту с ярким, теплым звучанием, ставшим символом Гавайев, радости и беззаботности. Название ukulele переводится как «прыгающая блоха», описывающая быстрые движения пальцев во время игры.

2 февраля Всемирный день богопосвященной жизни / © pexels.com

Также 2 февраля Всемирный день богопосвященной жизни. Этот день посвящен людям, избравшим путь монашеской и посвященной жизни — монахам, монахиням, членам монашеских орденов и конгрегаций. Он способен поблагодарить за их служение, молитву, жертвенность и духовную поддержку мира.

Реклама

2 февраля День осведомленности о ревматоидном артрите основан / © pexels.com

А еще 2 февраля День осведомленности о ревматоидном артрите основан. Он основан в 2013 году по инициативе пациентских организаций, в частности, Rheumatoid Patient Foundation. Цель этого дня — повысить осведомленность о ревматоидном артрите как хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее суставы, может приводить к боли, усталости и снижению качества жизни, но не просто «возрастная болезнь».

2 февраля празднуют Дня самообновления / © pexels.com

2 февраля празднуют Дня самообновления. Это день, когда символически следует остановиться, подвести итоги, отпустить лишнее и сознательно избрать новые намерения — в мыслях, привычках, целях. Самообновление может проявляться по-разному: от тишины и рефлексии до смелых решений и первого шага к переменам.