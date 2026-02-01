Оккупант / © Associated Press

За прошедшие сутки, 31 января, российская армия потеряла еще 1090 своих военных убитыми и ранеными на фронте, а также десятки единиц техники.

Об этом отчитывается Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.02.26 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 240 680 (+1 090) человек

танков — 11 625 (+6)

боевых бронированных машин — 23 980 (+3)

артиллерийских систем — 36 777 (+9)

РСЗО — 1 632

средства ПВО — 1 290

самолетов — 435

вертолетов — 347

БПЛА оперативно-тактического уровня — 120 134 (+206)

крылатые ракеты — 4 205

корабли / катера — 28

подводные лодки — 2

автомобильная техника и автоцистерны — 76 439 (+62)

специальная техника — 4 055 (+1)

Ранее сообщалось, что за все время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла 1,2 миллиона солдат. Это превосходит потери в любой войне после Второй мировой. Эта цифра примерно равна численности населения Брюсселя.