Потери РФ на фронте растут — Генштаб обновил данные
Оккупанты стремительно теряют живую силу и технику на фронте.
За прошедшие сутки, 31 января, российская армия потеряла еще 1090 своих военных убитыми и ранеными на фронте, а также десятки единиц техники.
Об этом отчитывается Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.02.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 240 680 (+1 090) человек
танков — 11 625 (+6)
боевых бронированных машин — 23 980 (+3)
артиллерийских систем — 36 777 (+9)
РСЗО — 1 632
средства ПВО — 1 290
самолетов — 435
вертолетов — 347
БПЛА оперативно-тактического уровня — 120 134 (+206)
крылатые ракеты — 4 205
корабли / катера — 28
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 76 439 (+62)
специальная техника — 4 055 (+1)
Ранее сообщалось, что за все время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла 1,2 миллиона солдат. Это превосходит потери в любой войне после Второй мировой. Эта цифра примерно равна численности населения Брюсселя.