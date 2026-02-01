ТСН в социальных сетях

Церковная фреска ангела с лицом премьера Мелони вызвала скандал в Италии

После реставрации один из ангелов на картине получил лицо, поразительно похожее на лицо премьер-министра страны Джорджии Мелони.

Джорджа Мелони

Джорджа Мелони / © Associated Press

В Италии расследуют реставрацию церковной фрески, на которой ангел после обновления начал напоминать премьера Джорджу Мелони. Речь идет об одной из двух фигур ангелов в часовне базилики Сан-Лоренцо-ин-Лучина в центре Рима.

Об этом сообщает DW.

Министерство культуры Италии заявило, что поручило провести срочную проверку восстановленной росписи и после этого решит, какие действия предпринимать. Оппозиционное «Движение пяти звезд» раскритиковало ситуацию, подчеркнув, что искусство не должно превращаться в инструмент политической пропаганды.

Настоятель храма Даниэле Микелетти пояснил, что роспись только подкрасили после повреждения водой, а сами изображения датируются 2000 годом и не имеют статуса объекта культурного наследия.

В римской базилике восстановили фреску ангела с лицом Джорджии Мелони

В римской базилике восстановили фреску ангела с лицом Джорджии Мелони

Реставратор Бруно Валентинетти отрицает любое намеренное сходство с премьером: «Что касается этого лица, я отреставрировал его и восстановил то, что было там 25 лет назад. Я должен был использовать дизайны и цвета реставрации, это не могло быть изменено».

Сама Мелони отнеслась к истории с юмором.

Она выложила фотографию с изображением отреставрированного ангела и написала: «Нет, я точно не похожа на ангела».

Напомним, ученые идентифицировали артефакт, который более двух десятилетий оставался загадкой. Речь идет о мраморной голове женской статуи, найденной в 2003 году во время раскопок в Херсонесе Таврическом, на территории современного Севастополя. Ученые уверены, что статуя изображает Лаодику, защищавшую свободу города.

