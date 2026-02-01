Чтобы не было беды: приборы, которые нужно всегда выключать перед выходом из дома

Многие устройства следует выключать из розеток из соображений безопасности / © https://ua.depositphotos.com/

Реклама

Современная жизнь заставляет использовать смартфоны, ноутбуки и другие устройства, которые нужно постоянно подзаряжать. Зарядное устройство постоянно потребляет электроэнергию, даже если на другом конце кабеля нет гаджета. Перед выходом из дома следует отключать оставшиеся подключенные к сети электроприборы.

Об этом пишет CNET.

Какие приборы лучше отключать

Тостеры и аэрогрили

Крошки и остатки масла собираются на их нагревательных механизмах, поэтому они являются одним из самых больших пожароопасных приборов на кухне.

Реклама

Инструменты для нагрева волос

Если вы часто пользуетесь нагревательными инструментами для волос, такими как плойки или фены, возьмите за привычку быстро проверять ванную, прежде чем выходить из дома. Эти инструменты часто используются в ванной комнате вблизи источников воды, поэтому и представляют опасность.

Зарядные устройства

Оставление зарядных устройств подключенными к розетке без необходимости может сократить срок службы устройства. Также они могут перегреваться, если их оставлять слишком долго подключенными.

Электрические чайники

Любой прибор, предназначенный для создания тепла в концентрированной зоне, может представлять пожарную опасность. И поскольку электрические чайники предназначены для быстрого кипения воды, существует небольшой риск неисправности или перегрева прибора, когда вас нет дома.

Обогреватели

Их основная функция — создание тепла. Поэтому обогреватели всегда следует выключать, как только вы заканчиваете их использовать и как можно быстрее отключать от сети. Даже если они не работают, оставление обогревателя подключенным к розетке может представлять риск возникновения пожара, поэтому лучше перестраховаться.

Реклама

Лампы или мелкие приборы со старым шнуром

Старые или поврежденные шнуры могут стать причиной возгорания, если изоляция перетерта.

То же касается старых розеток. Лучшее решение — вызвать электрика для их замены перед использованием.

Напомним, эксперт по энергетике Гордон Воллис предупредил, что удлинители не предназначены для подключения мощных бытовых приборов. Использование их с техникой, например, холодильники, стиральные машины или микроволновые печи, может привести к перегрузке, перегреву или пожару. Специалист советует в таких случаях подключать устройства к розеткам или установить дополнительные стационарные точки питания.