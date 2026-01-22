Нужно ли на ночь вынимать зарядное устройство из розетки: ответ экспертов вас непременно удивит

Можно ли оставлять зарядку в розетке / © Pixabay

Многие люди оставляют зарядные устройства в розетке круглосуточно, не задумываясь, безопасно ли это для дома и кошелька. Некоторые вынимают их каждый раз после использования, руководствуясь страхом пожара или лишних расходов электроэнергии. Но что же действительно говорят эксперты? Оказывается, истина гораздо более интересна, чем простое «да» или «нет».

Потребляет ли зарядка электроэнергию, когда телефон не подключен

Даже если к зарядному устройству ничего не подключено, оно все равно остается активным элементом электросети. Потребление очень минимальное, но оно есть. За год такой «тихий» расход может превратиться в несколько дополнительных киловатт-часов.

Это не катастрофически для бюджета, но с точки зрения энергоэффективности — расточительность, которой легко избежать одним простым действием: вынуть зарядку из розетки.

Реальный риск пожара — миф или правда

У современных зарядных устройств есть системы защиты от перегрева и перепадов напряжения. Однако проблема возникает тогда, когда:

зарядка неоригинальная или очень дешевая;

кабель поврежден;

розетка старая или плохо закреплена;

устройство остается в помещении с повышенной влажностью.

В таких условиях даже небольшой перегрев может оказаться потенциальной угрозой. Именно поэтому эксперты советуют не оставлять зарядные устройства в розетке на ночь без надобности.

Воздействие на срок службы зарядного устройства

Постоянное нахождение под напряжением постепенно изнашивает внутренние элементы адаптера. Это означает, что зарядка может выйти из строя гораздо раньше, чем если бы вы отсоединяли ее после использования.

Фактически выключение зарядного устройства из розетки продлевает его жизнь и уменьшает риск перегрева.

Что говорят эксперты

Специалисты по электробезопасности сходятся в одном: вынимать зарядное устройство из розетки на ночь — не обязательно, но желательно. Это:

снижает риск пожара;

экономит электроэнергию;

продлевает срок службы зарядки;

делает дом более безопасным.

То есть это не паническая необходимость, а разумная профилактика.

Когда зарядку можно оставлять в розетке

Зарядное устройство можно не вынимать, если:

оно оригинальное и сертифицированное;

розетка новая и исправная;

в помещении сухо и стабильная электросеть;

зарядка не нагревается во время работы.

Но даже в этом случае привычка отключать технику после использования считается правильной с точки зрения безопасности.