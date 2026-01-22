Чи треба на ніч виймати зарядний пристрій із розетки: відповідь експертів вас неодмінно здивує

Чи можна залишати зарядку в розетці / © Pixabay

Багато людей залишають зарядні пристрої в розетці цілодобово, не замислюючись, чи безпечно це для дому й гаманця. Дехто виймає їх щоразу після використання, керуючись страхом пожежі або зайвих витрат електроенергії. Але що ж насправді кажуть експерти? Виявляється, істина значно цікавіша, ніж просте «так» або «ні».

Чи споживає зарядка електроенергію, коли телефон не підключений

Навіть якщо до зарядного пристрою нічого не під’єднано, він усе одно залишається активним елементом електромережі. Споживання дуже мінімальне, але воно є. За рік така «тиха» витрата може перетворитися на кілька додаткових кіловат-годин.

Це не катастрофічно для бюджету, але з точки зору енергоефективності — марнотратство, якого легко уникнути однією простою дією: вийняти зарядку з розетки.

Реальний ризик пожежі — міф чи правда

Сучасні зарядні пристрої мають системи захисту від перегріву та перепадів напруги. Однак проблема виникає тоді, коли:

зарядка неоригінальна або дуже дешева;

кабель пошкоджений;

розетка стара або погано закріплена;

пристрій залишається увімкненим у приміщенні з підвищеною вологістю.

У таких умовах навіть невеликий перегрів може стати потенційною загрозою. Саме тому експерти радять не залишати зарядні пристрої в розетці на ніч без потреби.

Вплив на термін служби зарядного пристрою

Постійне перебування під напругою поступово зношує внутрішні елементи адаптера. Це означає, що зарядка може вийти з ладу значно раніше, ніж якби ви від’єднували її після використання.

Фактично, вимикання зарядного пристрою з розетки подовжує його життя і зменшує ризик перегріву.

Що кажуть експерти

Фахівці з електробезпеки сходяться в одному: виймати зарядний пристрій із розетки на ніч — не обов’язково, але бажано. Це:

знижує ризик пожежі;

економить електроенергію;

продовжує термін служби зарядки;

робить дім безпечнішим.

Тобто це не панічна необхідність, а розумна профілактика.

Коли зарядку можна залишати в розетці

Зарядний пристрій можна не виймати, якщо:

він оригінальний і сертифікований;

розетка нова та справна;

у приміщенні сухо й стабільна електромережа;

зарядка не нагрівається під час роботи.

Але навіть у цьому випадку звичка вимикати техніку після використання вважається правильною з точки зору безпеки.