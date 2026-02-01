Этим двум знакам обязательно нужно переживать холодную зиму в теплых странах: кто они

Кому из знаков нужен теплый климат зимой / © Mixnews

Зима по-разному влияет на людей. Одни легко переносят холод и короткие дни, другие чувствуют сильный упадок сил, эмоциональную усталость и апатию. Астрологи считают, что это напрямую связано со знаком зодиака. Для некоторых людей тепло и солнце не просто приятный бонус, а настоящая потребность для сохранения психологического равновесия. Особенно это касается двух знаков — Льва и Рыб. Именно им холодную зиму лучше всего проводить в тёплых странах.

Лев

Лев — знак солнца, а значит, без света и тепла его энергия быстро ослабевает. Зимой Львы могут ощущать потерю мотивации, снижение активности и даже сомнение в своих силах. Холод и мрачность словно глушат их природную харизму.

Теплые страны возвращают Львам жизненный пыл, уверенность в себе и желание действовать. Им нужны места, где есть яркое солнце, движение, эстетика и чувство праздника жизни.

Лучшие страны для Льва зимой:

Испания — Канарские острова, Валенсия, Андалусия, где солнечно, энергично, жизнерадостно.

Италия — Сицилия, Сардиния, юг страны — сочетание тепла, красоты и эмоциональной насыщенности.

ОАЭ — Дубай, Абу-Даби — комфорт, стиль и ощущение успеха.

Мексика — солнце, океан и мощная энергетика.

Таиланд — тепло, свобода и легкость бытия.

В таких странах Львы буквально оживают, становятся более уверенными, открытыми и счастливыми.

Рыбы

Рыбы — очень чувствительный знак, остро реагирующий на холод, нехватку солнца и серую атмосферу. Зимой они часто впадают в меланхолическое состояние, чувствуют внутреннее истощение и потребность в эмоциональной тишине.

Для Рыб тепло — это способ сохранить душевное равновесие. Им важны страны, где есть море или океан, спокойная атмосфера и возможность уединения.

Лучшие страны для Рыб зимой:

Индонезия — Бали — духовное спокойствие, океан и чувство гармонии.

Шри-Ланка — мягкий климат, природа и тишина.

Мальдивы — полная перезагрузка и внутренний баланс.

Греция — море, свет и нежная энергетика.

Португалия — побережье Атлантики — успокаивающая атмосфера и глубокое вдохновение.

В этих странах Рыбы становятся более спокойными, эмоционально стабильными и вдохновенными.