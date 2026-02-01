- Дата публикации
Этим двум знакам обязательно нужно переживать холодную зиму в теплых странах: кто они
Астрологи объяснили, кому именно солнце и тепло зимой нужны не для отдыха, а для сохранения энергии, эмоционального баланса и внутренней гармонии.
Зима по-разному влияет на людей. Одни легко переносят холод и короткие дни, другие чувствуют сильный упадок сил, эмоциональную усталость и апатию. Астрологи считают, что это напрямую связано со знаком зодиака. Для некоторых людей тепло и солнце не просто приятный бонус, а настоящая потребность для сохранения психологического равновесия. Особенно это касается двух знаков — Льва и Рыб. Именно им холодную зиму лучше всего проводить в тёплых странах.
Лев
Лев — знак солнца, а значит, без света и тепла его энергия быстро ослабевает. Зимой Львы могут ощущать потерю мотивации, снижение активности и даже сомнение в своих силах. Холод и мрачность словно глушат их природную харизму.
Теплые страны возвращают Львам жизненный пыл, уверенность в себе и желание действовать. Им нужны места, где есть яркое солнце, движение, эстетика и чувство праздника жизни.
Лучшие страны для Льва зимой:
Испания — Канарские острова, Валенсия, Андалусия, где солнечно, энергично, жизнерадостно.
Италия — Сицилия, Сардиния, юг страны — сочетание тепла, красоты и эмоциональной насыщенности.
ОАЭ — Дубай, Абу-Даби — комфорт, стиль и ощущение успеха.
Мексика — солнце, океан и мощная энергетика.
Таиланд — тепло, свобода и легкость бытия.
В таких странах Львы буквально оживают, становятся более уверенными, открытыми и счастливыми.
Рыбы
Рыбы — очень чувствительный знак, остро реагирующий на холод, нехватку солнца и серую атмосферу. Зимой они часто впадают в меланхолическое состояние, чувствуют внутреннее истощение и потребность в эмоциональной тишине.
Для Рыб тепло — это способ сохранить душевное равновесие. Им важны страны, где есть море или океан, спокойная атмосфера и возможность уединения.
Лучшие страны для Рыб зимой:
Индонезия — Бали — духовное спокойствие, океан и чувство гармонии.
Шри-Ланка — мягкий климат, природа и тишина.
Мальдивы — полная перезагрузка и внутренний баланс.
Греция — море, свет и нежная энергетика.
Португалия — побережье Атлантики — успокаивающая атмосфера и глубокое вдохновение.
В этих странах Рыбы становятся более спокойными, эмоционально стабильными и вдохновенными.