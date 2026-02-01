Цим двом знакам обов’язково треба переживати холодну зиму в теплих країнах: хто вони

Кому зі знаків потрібен теплий клімат взимку / © Mixnews

Зима по-різному впливає на людей. Одні легко переносять холод і короткі дні, а інші відчувають сильний занепад сил, емоційну втому та апатію. Астрологи вважають, що це напряму пов’язано зі знаком зодіаку. Для деяких людей тепло та сонце є не просто приємним бонусом, а справжньою потребою для збереження психологічної рівноваги. Особливо це стосується двох знаків — Лева та Риб. Саме їм холодну зиму найкраще проводити в теплих країнах.

Лев

Лев — знак сонця, а отже без світла й тепла його енергія швидко слабшає. Узимку Леви можуть відчувати втрату мотивації, зниження активності й навіть сумнів у власних силах. Холод і похмурість ніби глушать їхню природну харизму.

Теплі країни повертають Левам життєвий запал, упевненість у собі та бажання діяти. Їм потрібні місця, де є яскраве сонце, рух, естетика та відчуття свята життя.

Найкращі країни для Лева взимку:

Іспанія — Канарські острови, Валенсія, Андалусія, де сонячно, енергійно, життєрадісно.

Італія — Сицилія, Сардинія, південь країни — поєднання тепла, краси та емоційної насиченості.

ОАЕ — Дубай, Абу-Дабі — комфорт, стиль і відчуття успіху.

Мексика — сонце, океан і потужна енергетика.

Таїланд — тепло, свобода й легкість буття.

У таких країнах Леви буквально оживають, стають упевненішими, відкритішими та щасливішими.

Риби

Риби — надзвичайно чутливий знак, який гостро реагує на холод, нестачу сонця та сіру атмосферу. Узимку вони часто впадають у меланхолійний стан, відчувають внутрішнє виснаження й потребу в емоційній тиші.

Для Риб тепло — це спосіб зберегти душевну рівновагу. Їм важливі країни, де є море або океан, спокійна атмосфера та можливість усамітнення.

Найкращі країни для Риб узимку:

Індонезія — Балі — духовний спокій, океан і відчуття гармонії.

Шрі-Ланка — м’який клімат, природа та тиша.

Мальдіви — повне перезавантаження та внутрішній баланс.

Греція — море, світло і ніжна енергетика.

Португалія — узбережжя Атлантики — заспокійлива атмосфера й глибоке натхнення.

У цих країнах Риби стають спокійнішими, емоційно стабільнішими та більш натхненними.