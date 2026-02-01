ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
443
Час на прочитання
2 хв

Цим двом знакам обов’язково треба переживати холодну зиму в теплих країнах: хто вони

Астрологи пояснили, кому саме сонце й тепло взимку потрібні не для відпочинку, а для збереження енергії, емоційного балансу та внутрішньої гармонії.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Кому зі знаків потрібен теплий клімат взимку

Кому зі знаків потрібен теплий клімат взимку / © Mixnews

Зима по-різному впливає на людей. Одні легко переносять холод і короткі дні, а інші відчувають сильний занепад сил, емоційну втому та апатію. Астрологи вважають, що це напряму пов’язано зі знаком зодіаку. Для деяких людей тепло та сонце є не просто приємним бонусом, а справжньою потребою для збереження психологічної рівноваги. Особливо це стосується двох знаків — Лева та Риб. Саме їм холодну зиму найкраще проводити в теплих країнах.

Лев

Лев — знак сонця, а отже без світла й тепла його енергія швидко слабшає. Узимку Леви можуть відчувати втрату мотивації, зниження активності й навіть сумнів у власних силах. Холод і похмурість ніби глушать їхню природну харизму.

Теплі країни повертають Левам життєвий запал, упевненість у собі та бажання діяти. Їм потрібні місця, де є яскраве сонце, рух, естетика та відчуття свята життя.

Найкращі країни для Лева взимку:

  • Іспанія — Канарські острови, Валенсія, Андалусія, де сонячно, енергійно, життєрадісно.

  • Італія — Сицилія, Сардинія, південь країни — поєднання тепла, краси та емоційної насиченості.

  • ОАЕ — Дубай, Абу-Дабі — комфорт, стиль і відчуття успіху.

  • Мексика — сонце, океан і потужна енергетика.

  • Таїланд — тепло, свобода й легкість буття.

У таких країнах Леви буквально оживають, стають упевненішими, відкритішими та щасливішими.

Риби

Риби — надзвичайно чутливий знак, який гостро реагує на холод, нестачу сонця та сіру атмосферу. Узимку вони часто впадають у меланхолійний стан, відчувають внутрішнє виснаження й потребу в емоційній тиші.

Для Риб тепло — це спосіб зберегти душевну рівновагу. Їм важливі країни, де є море або океан, спокійна атмосфера та можливість усамітнення.

Найкращі країни для Риб узимку:

  • Індонезія — Балі — духовний спокій, океан і відчуття гармонії.

  • Шрі-Ланка — м’який клімат, природа та тиша.

  • Мальдіви — повне перезавантаження та внутрішній баланс.

  • Греція — море, світло і ніжна енергетика.

  • Португалія — узбережжя Атлантики — заспокійлива атмосфера й глибоке натхнення.

У цих країнах Риби стають спокійнішими, емоційно стабільнішими та більш натхненними.

Дата публікації
Кількість переглядів
443
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie