Чем грозит вывод войск ВСУ из Донбасса: ответ политолога

Территории / © ТСН.ua

Реклама

Отвод войск может быть нарушением национальных интересов Украины. Это может потенциально приравниваться к государственной измене.

Об этом в эфире «КИЕВ24» сказал Иван Лозовой, политолог-международник.

«Сдавать врагу, который, очевидно, снова пойдет на нас, нашу территорию без боя — это граничит с государственной изменой», — считает он.

Реклама

Эксперт отметил, что отвод войск не является само собой нарушением. Впрочем, последствия этого решения могут привести к тому, что это может трактоваться как нарушение Конституции и законов Украины.

Ранее речь шла о сложностях на переговорах между США, Украиной и Россией в Абу-Даби. Несмотря на оптимизм со стороны Виткоффа, нельзя исключать, что очередная попытка договориться снова не завершится миром.

Ключевой проблемой остается вопрос территорий . Россия постоянно требует контроля над примерно 20% территории Донецкой области, которые ей не удалось захватить военным путем. Украина категорически отказывается выводить войска из этих районов.

При этом в Москве сигнализируют, что готовы обсуждать обмен территориями, в частности в пределах Донецкой и Луганской областей.