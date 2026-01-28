Германия поможет Украине защитить небо: посол порадовал заявлением

IRIS-T / © Getty Images

Новый посол Германии Хайко Томс сообщил, что вскоре Украина получит новые системы IRIS-T в дополнение к девяти уже переданным. Берлин осознает критичность ситуации и усиливает поддержку ПВО.

Об этом сообщает «Суспільне».

«Мы уже передали на самом деле девять систем IRIS-T, насколько мне известно, и в ближайшее время ожидается поставка еще новых систем IRIS-T», — сказал Томс.

Он отметил, что усиление противовоздушной обороны является «критически важным», и отметил, что сейчас именно Германия является крупнейшим партнером Украины в сфере предоставления средств ПВО, одновременно признавая, что предоставленной помощи все еще не хватает.

Дипломат также напомнил, что в конце 2025 года Германия передала Украине еще два комплекса Patriot и продолжает обеспечивать поставки боеприпасов для систем противовоздушной обороны.

«Я знаю, что этого все еще недостаточно. Как я уже говорил, я тоже живу здесь и понимаю, какая ситуация, я знаю реалии. Но мы делаем все, что можем, и прилагаем максимум усилий, чтобы поддержать Украину — как через непосредственную помощь энергетическому сектору, так и через предоставление средств противовоздушной обороны», — подчеркнул Томс.

Напомним, в середине декабря 2025 года на заседании «Рамштайн» министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил передачу Украине девятой системы IRIS-T и двух дополнительных ЗРК Patriot, обещанных ранее. Писториус также анонсировал поставки ракет AIM-9 Sidewinder в 2026 году и выделение сотен миллионов долларов на закупку боеприпасов и вооружения.

А накануне Писториус заявил, что возможности Берлина по новым поставкам ПВО пока исчерпаны, поскольку Украина уже получила более трети немецких систем Patriot. Он отметил, что ФРГ сделала «непропорционально большой вклад» и теперь ждет замену переданной техники для собственных нужд.