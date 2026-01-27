- Дата публикации
Германия больше не может помочь Украине с ПВО — что сказал Писториус
Глава Минобороны Германии сообщил, что страна уже внесла непропорционально большой вклад в защиту украинского неба.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что у Берлина сейчас есть ограниченные возможности для дальнейшего наращивания помощи Украине в сфере противовоздушной обороны. В то же время, он призвал других партнеров активнее приобщаться к усилению украинского ПВО.
Об этом глава немецкого оборонного ведомства сообщил после переговоров со своим литовским коллегой в Берлине, сообщает Die Zeit.
По словам Писториуса, Германия уже внесла значительный, даже непропорционально большой вклад в укрепление украинской противовоздушной обороны. В частности, Украина получила более трети имеющихся в ФРГ зенитных ракетных комплексов Patriot.
«Мы достигли предела наших возможностей, поскольку сами ожидаем поставки замены для переданных систем», — пояснил министр.
Он также напомнил, что Германия является единственной страной-производителем систем IRIS-T и продолжает регулярно передавать их Украине. Однако, по его оценке, на фоне усиления российских воздушных атак эти усилия остаются недостаточными.
Писториус выразил надежду, что еще несколько государств сможет найти дополнительные ресурсы и предоставить Украине новые средства для усиления защиты неба.
Тем временем 26 января Россия в очередной раз ударила по энергетике Харькова. Часть города без света.
А секретарь Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко ранее отметил, что якобы благодаря искусственному интеллекту российские «Шахеды» можно будет уничтожать еще на украинской границе.