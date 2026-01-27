- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 218
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 27 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
Черниговщина — БпЛА в направлении Куликовки с севера.
Запорожье — БпЛА на Балабино, Новониколаевке.
Днепропетровщина — БпЛА на Яворницкое, Днепр.
Группа БПЛА на Николаевщине с юга.
Харьковщина — БпЛА на Пролесном, Безлюдовке.
Группа БпЛА к югу Одесщины с акваторией Черного моря.
Сумщина — БпЛА на Шостке, в западном направлении.
Одесщина — группа БпЛА в направлении н.п. Сарата.
Также объявлена угроза применения баллистического вооружения из Курска.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, севера и юга.
Ранее сообщалось, что в Киевской области обломки российского беспилотника упали на территории детского сада, пока дети находились в укрытии.
Мы ранее информировали, что чрезвычайники вывели 16 человек из охваченной огнем 16-этажки в Днепре после атаки вражеского дрона.