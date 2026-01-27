Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 27 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

Черниговщина — БпЛА в направлении Куликовки с севера.

Запорожье — БпЛА на Балабино, Новониколаевке.

Днепропетровщина — БпЛА на Яворницкое, Днепр.

Группа БПЛА на Николаевщине с юга.

Харьковщина — БпЛА на Пролесном, Безлюдовке.

Группа БпЛА к югу Одесщины с акваторией Черного моря.

Сумщина — БпЛА на Шостке, в западном направлении.

Одесщина — группа БпЛА в направлении н.п. Сарата.

Также объявлена угроза применения баллистического вооружения из Курска.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, севера и юга.

Ранее сообщалось, что в Киевской области обломки российского беспилотника упали на территории детского сада, пока дети находились в укрытии.

Мы ранее информировали, что чрезвычайники вывели 16 человек из охваченной огнем 16-этажки в Днепре после атаки вражеского дрона.