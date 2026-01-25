ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
669
Время на прочтение
1 мин

Россияне ударили возле торгового центра в Харькове: какие последствия

Российские войска дроном попали в ТЦ Харькова.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Столб дыма

Столб дыма / © https://ua.depositphotos.com/

Дополнено новыми материалами

Россияне попали в многоэтажку рядом с торговым центром в Харькове. Пострадала 80-летняя женщина.

Об этом написал мэр Харькова Игорь Терехов.

«Попадание вражеской дроны в торговый центр в Салтовском районе города. Подробности выясняем», — написал он.

По уточненной информации, попадание произошло в многоэтажку рядом с торговым центром.

Как деиализировал глава Харьковской ОВА Игорь Терехов, пострадала 80-летняя женщина.

"Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь", - отметил он.

Напомним, ночью 25 января россияне атаковали Харьков БПЛА.

Дата публикации
Количество просмотров
669
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie