Россияне ударили возле торгового центра в Харькове: какие последствия
Российские войска дроном попали в ТЦ Харькова.
Дополнено новыми материалами
Россияне попали в многоэтажку рядом с торговым центром в Харькове. Пострадала 80-летняя женщина.
Об этом написал мэр Харькова Игорь Терехов.
«Попадание вражеской дроны в торговый центр в Салтовском районе города. Подробности выясняем», — написал он.
По уточненной информации, попадание произошло в многоэтажку рядом с торговым центром.
Как деиализировал глава Харьковской ОВА Игорь Терехов, пострадала 80-летняя женщина.
"Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь", - отметил он.
Напомним, ночью 25 января россияне атаковали Харьков БПЛА.