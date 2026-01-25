ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
397
Время на прочтение
1 мин

РФ ударила "Шахедами" по вертолетам возле Кропивницкого - "Флэш"

Россия использовала «Шахеды» из Starlink для охоты на украинские вертолеты.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Скриншот с видео, которое опубликовал "Флэш"

Скриншот с видео, которое опубликовал "Флэш"

Вчера утром, 24 января, российские войска нанесли удар «Шахедами» по вертолётам в районе Кропивницкого.

Об этом сообщил технический блоггер, специалист в области военных радиотехнологий, а отныне и советник министра обороны Украины по технологическим направлениям Сергей Бескрестнов «Флэш».

«На изображении видим автозахват цели и ручную наводку по изображению. Но поблизости не было никаких БПЛА для создания радиосети Mesh. Делаю вывод, что мы видим первое применение Шахедов на Старлинке», — пояснил он.

«Флэш» предположил, что эти «Шахеды» на ручном управлении летели почти над землей, чтобы их не видели радиолокационные станции (РЛС).

«Ждал ли я этого? Да. Предупреждал ли? Да. Кто-то меня слушал? Нет. Это все вызовы, с которыми нашей команде придется работать. И работать мы будем на опережение», — отметил Бескрестнов.

«Флэш» не уточнил, какие именно потери понесла украинская армия в результате этого удара.

Напомним, что Сергей «Флеш» Бескрестнов стал советником министра обороны Украины по технологическим направлениям обороны.

Дата публикации
Количество просмотров
397
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie