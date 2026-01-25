Стиральная машина "съедает" свет: какой режим тратит больше кВт

Назван режим стирки, наиболее повышающий счета за электричество / © Фото из открытых источников

Бытовая техника оказывает существенное влияние на суммы в платежках за свет, и одним из главных «энергопоедателей» в доме остается стиральная машина. Хотя многие считают, что больше всего ресурсов идет на вращение барабана, на самом деле основная нагрузка создает нагрев воды. Именно поэтому выбор режима стирки играет ключевую роль в экономии.

Об этом идет речь в материале newsyou.

Специалисты объясняют, что больше электроэнергии потребляют программы с высокой температурой. Когда машине нужно нагреть воду до 80-90 градусов, нагревательный элемент работает дольше и интенсивнее, что значительно увеличивает расход.

Больше потребляет электроэнергии режим «Хлопок»

Режим «Хлопок» обычно использует высокие температуры во время стирки, а значит, существенно влияет на суммы в платежках за свет. Для сравнения стирки при температуре 30 °C потребляет примерно 0,3-0,5 кВт·ч, а стирка при 90 °C может потребовать 2-2,5 кВт·ч.

Эксперты советуют для большинства вещей выбирать температуру в пределах 40-60 градусов. Этого достаточно, чтобы удалить загрязнение и уничтожить бактерии, в том числе на полотенцах или в постельном белье. Стирка при очень высоких температурах целесообразна только в отдельных случаях, например для детских вещей или сильно загрязненной одежды.

Изменив привычные настройки стирки, можно заметно снизить потребление электроэнергии и сэкономить семейный бюджет.

Напомним, даже очень старая стиральная машина будет работать вечно, если правильно ухаживать за ней.

В частности, специалисты советуют проветривать машину после каждой стирки. После окончания цикла нужно оставлять дверцу барабана немного приоткрытой.