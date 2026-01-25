Графики отключений 26 января: когда и где в Украине не будет света

Блэкаут в Украине. / © Associated Press

Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных атак по всей Украине 26 января будут применяться графики почасовых отключений электроснабжения (ГПО). Потребителям советуют заранее проверять свои очереди и подготовиться к временному отключению света.

Графики предоставили ДТЭК и местные облэнерго.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии в соответствии с распоряжениями НЭК "Укрэнерго".

Днепропетровская область / © ДТЕК

Одесская область

В Одесской области также используются графики почасовых отключений. Они действуют только для жителей области и только там, где это позволяет техническое состояние сети.

Отключение света в Одесской области / © ДТЕК

В то же время сообщается, что в Одессе, частично в Одесском районе, в некоторых районных центрах области продолжаются аварийные отключения электроэнергии.

Черкасская область

В Черкасской области отключения электричества будут происходить в разное время для очередей. Так, например:

очередь 1.1: 00:00–04:00, 06:00–10:00, 12:00–16:30, 18:00–22:00

очередь 2.1: 00:00–00:30, 02:30–06:30, 08:30–13:00, 14:30–19:00, 20:30–24:00

очередь 3.1: 00:00–02:30, 04:30–08:30, 10:30–15:00, 16:30–20:30, 22:30–24:00

Полное расписание для всех очередей смотрите на сайте облэнерго или в приложении E-Svitlo.

Полтавская область

В Полтавской области 26 января ГПО будет организовано так:

Отключение в Полтавской области / © ДТЕК

Сумская область

Актуальные графики для Сумщины можно проверять на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям - Отключение" или в приложении E-Svitlo.

Отключение света / © ДТЕК

Ровенская область

Из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины завтра, 26 января 2026 года, будет действовать график почасовых отключений электроэнергии в городе Ровно:

группа 1.1 00.00-04.00, 14.00-17.00

группа 1.2 00.00-04.00, 14.00-17.00

группа 2.1 04.00-08.00, 16.00-19.00

группа 2.2 04.00-08.00, 16.00-19.00

группа 3.1 06.00-10.00, 17.00-20.00

группа 3.2 06.00-10.00, 17.00-20.00

группа 4.1 08.00-12.00, 19.00-22.00

группа 4.2 08.00-12.00, 19.00-22.00

группа 5.1 10.00-14.00, 20.00-23.00

группа 5.2 10.00-14.00, 20.00-23.00

группа 6.1 12.00-16.00, 23.00-00.00

группа 6.2 12.00-16.00, 23.00-00.00

Рекомендации для всех областей:

Подготовьте альтернативные источники света и заряженные Power Bank.

Планируйте пользование бытовыми приборами с учетом ГБО.

Напомним, после массированной атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру в ночь на 24 января в Киеве без электроснабжения остаются более 800 тысяч потребителей, а энергосистема работает в условиях существенного дефицита мощности.