Графіки відключень 26 січня: коли і де в Україні не буде світла
Через наслідки ворожих обстрілів та попередніх атак 26 січня по Україні застосовують погодинні відключення електроенергії.
Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих атак по всій Україні 26 січня застосовуватимуть графіки погодинних відключень електропостачання (ГПВ). Споживачам радять заздалегідь перевіряти свої черги та підготуватися до тимчасового відключення світла.
Графики надали ДТЕК та місцеві обленерго.
Черкаська область
У Черкаській області відключення електрики відбуватимуться у різний час для різних черг. Так, наприклад:
черга 1.1: 00:00–04:00, 06:00–10:00, 12:00–16:30, 18:00–22:00
черга 2.1: 00:00–00:30, 02:30–06:30, 08:30–13:00, 14:30–19:00, 20:30–24:00
черга 3.1: 00:00–02:30, 04:30–08:30, 10:30–15:00, 16:30–20:30, 22:30–24:00
Повний розклад для всіх черг дивіться на сайті обленерго або в додатку E-Svitlo.
Полтавська область
У Полтавській області 26 січня ГПВ буде організовано так:
Сумська область
Актуальні графіки для Сумщини можна перевіряти на сайті АТ “Сумиобленерго” у розділі “Споживачам – Відключення” або у додатку E-Svitlo.
Рекомендації для всіх областей:
Підготуйте альтернативні джерела світла та заряджені Power Bank.
Плануйте користування побутовими приладами з урахуванням ГПВ.
Нагадаємо, після масованої атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру в ніч проти 24 січня у Києві без електропостачання залишаються понад 800 тисяч споживачів, а енергосистема працює в умовах суттєвого дефіциту потужності.