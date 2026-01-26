Взрывы раздались в Запорожской области / © Getty Images

В Запорожской области в ночь на 26 января прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах», — говорится в сообщении.

Позже Федоров уточнил, что враг атаковал Запорожский район.

«В Вольнянске поднялся пожар. Там повреждены многоэтажки — выбиты окна, изуродованы фасады. Предварительно обошлось без пострадавших», — говорится в сообщении.

Перед взрывами в Воздушных силах сообщали о движении вражеских ударных БпЛА в направлении Запорожья.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 26 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что российский беспилотник влетел в дом Донецкой области, в результате чего погибли отец и его 5-летний сын.