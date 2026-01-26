- Дата публикации
-
В Запорожской области раздались взрывы — ОВА
В ночь на 26 января в Запорожской области во время воздушной тревоги были слышны взрывы.
В Запорожской области в ночь на 26 января прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
«Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах», — говорится в сообщении.
Позже Федоров уточнил, что враг атаковал Запорожский район.
«В Вольнянске поднялся пожар. Там повреждены многоэтажки — выбиты окна, изуродованы фасады. Предварительно обошлось без пострадавших», — говорится в сообщении.
Перед взрывами в Воздушных силах сообщали о движении вражеских ударных БпЛА в направлении Запорожья.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 26 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что российский беспилотник влетел в дом Донецкой области, в результате чего погибли отец и его 5-летний сын.