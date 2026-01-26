ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
84
Время на прочтение
1 мин

В Запорожской области раздались взрывы — ОВА

В ночь на 26 января в Запорожской области во время воздушной тревоги были слышны взрывы.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Взрывы раздались в Запорожской области

Взрывы раздались в Запорожской области / © Getty Images

В Запорожской области в ночь на 26 января прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах», — говорится в сообщении.

Позже Федоров уточнил, что враг атаковал Запорожский район.

«В Вольнянске поднялся пожар. Там повреждены многоэтажки — выбиты окна, изуродованы фасады. Предварительно обошлось без пострадавших», — говорится в сообщении.

Перед взрывами в Воздушных силах сообщали о движении вражеских ударных БпЛА в направлении Запорожья.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 26 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что российский беспилотник влетел в дом Донецкой области, в результате чего погибли отец и его 5-летний сын.

Дата публикации
Количество просмотров
84
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie