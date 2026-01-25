Премьер-министр Армении создал музыкальную группу и готовится к концерту: видео

Премьер-министр Армении Никол Пашинян / © скриншот с видео

Премьер-министр Армении Никол Пашинян создал музыкальную группу и готовится к первому выступлению, которое запланировано уже 30 января.

Об этом армянский лидер написалв соцсети Facebook.

Пашинян опубликовал логотип и название группы — «Varchobend».

Название состоит из первых двух слогов армянского слова «премьер-министр» и слова «гурт» (bend).

Логотип и название группы армянского премьер-министра

Никол Пашинян объявил, что первое выступление группы состоится 30 января в Ереване.

Он пообещал сообщить место проведения концерта позже. Чтобы послушать выступление группы «Varchobend», нужно будет предварительно зарегистрироваться.

«Приглашаю вас на танцевальную площадку. Мы играем — вы танцуете», — написал Пашинян.

Премьер-министр Армении ранее неоднократно публиковал видео, на которых он играет на барабанах.

В прошлом году армянская газета «Грапарак» написала, что к увлечению Никола Пашиняна музыкой присоединилась его жена Анна Акапян, которая, очевидно, стала еще одной участницей группы.

