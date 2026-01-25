- Дата публикации
Премьер-министр Армении создал музыкальную группу и готовится к концерту: видео
Первое выступление группы, в которой армянский премьер будет играть на барабанах, состоится в Ереване.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян создал музыкальную группу и готовится к первому выступлению, которое запланировано уже 30 января.
Об этом армянский лидер написалв соцсети Facebook.
Пашинян опубликовал логотип и название группы — «Varchobend».
Название состоит из первых двух слогов армянского слова «премьер-министр» и слова «гурт» (bend).
Никол Пашинян объявил, что первое выступление группы состоится 30 января в Ереване.
Он пообещал сообщить место проведения концерта позже. Чтобы послушать выступление группы «Varchobend», нужно будет предварительно зарегистрироваться.
«Приглашаю вас на танцевальную площадку. Мы играем — вы танцуете», — написал Пашинян.
Премьер-министр Армении ранее неоднократно публиковал видео, на которых он играет на барабанах.
В прошлом году армянская газета «Грапарак» написала, что к увлечению Никола Пашиняна музыкой присоединилась его жена Анна Акапян, которая, очевидно, стала еще одной участницей группы.
