Прем'єр-міністр Вірменії створив музичний гурт і готується до концерту: відео
Перший виступ гурту, в якому вірменський прем’єр гратиме на барабанах, відбудеться в Єревані.
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян створив музичний гурт і готується до першого виступу, який запланований вже 30 січня.
Про це вірменський лідер написав у соцмережі Facebook.
Пашинян опублікував логотип та назву гурту — «Varchobend».
Назва складається з перших двох складів вірменського слова «прем’єр-міністр» та слова «гурт» (bend).
Нікол Пашинян оголосив, що перший виступ гурту відбудеться 30 січня в Єревані.
Він пообіцяв повідомити місце проведення концерту пізніше. Щоб послухати виступ гурту «Varchobend», потрібно буде попередньо зареєструватися.
«Запрошую вас на танцювальний майданчик. Ми граємо — ви танцюєте», — написав Пашинян.
Прем’єр-міністр Вірменії раніше неодноразово публікував відео, на яких він грає на барабанах.
Минулого року вірменська газета «Грапарак» написала, що до захоплення Нікола Пашиняна музикою приєдналася його дружина Анна Акапян, як, очевидно, стала ще однією учасницею гурту.
