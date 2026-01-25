ТСН в социальных сетях

Мир
614
1 мин

В России планируют создать "Чебурляндию"

Российский сенатор предлагает, чтобы филиалы «Чебурляндии» появлялись в разных регионах РФ.

Богдан Скаврон
Москва

Столица РФ Москва / © Associated Press

В России инициировали создание «Чебурляндии» — аналога французского парка развлечений «Диснейленд», но с персонажами российских и советских мультфильмов.

О таком предложении члена комитета Совета Федерации по культуре Айрата Гибатдинова сообщают пропагандисты агентства ТАСС.

По его словам, власти РФ могли бы использовать этот парк как «инструмент культурной политики и мягкой силы, который формирует у детей положительную идентичность через родных героев».

К «родным героям» российских сенатор причислил, кроме Чебурашки, Крокодила Гены, героев «Ну, погоди» и «Простоквашино», также Винни-Пуха и Карлсоа.

«Нужно понятное и близкое название, условно, что-то вроде „Чебурляндии“», — добавил Гибатдинов.

По его мнению, российский аналог «Диснейленда» должен сочетать в себе аттракционы, интерактивные зоны, театрализованные представления и мультимедийные форматы, ориентированные на семейную аудиторию.

Также он предлагает, чтобы филиалы «Чебурляндии» появлялись в разных регионах страны.

Как известно, в России активно эксплуатируют старые советские мультфильмы, создавая на их основе фильмы и продолжая выпуски.

В частности, в декабре прошлого года героем анимационного сериала «Простоквашино» стал президент РФ Владимир Путин.

Анонсируя появление хозяина Кремля в мультфильме, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева заявила, что кот Матроскин вместе с Путиным «создадут отличный дуэт для продвижения» российской культуры.

Напомним, ранее в России инициировали создание «православного» искусственного интеллекта, основанного на «традиционных духовных ценностях».

