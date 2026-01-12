Даже очень старая стиральная машина будет работать вечно: как правильно ухаживать за прибором

Многие убеждены, что старая стиральная машина обречена на постоянные поломки и быстрый выход из строя. В действительности срок службы бытовой техники в значительной степени зависит не от ее возраста, а от того, как за ней ухаживают. Даже прибор старше десяти лет может работать стабильно и без проблем, если соблюдать простые правила эксплуатации. Регулярное внимание к деталям и правильное пользование способны продлить жизнь вашей стиральной машины в разы.

Не перегружайте барабан. Одна из самых распространенных ошибок — стремление вместить в барабан как можно больше белья за одну стирку. Это создает чрезмерную нагрузку на двигатель, подшипники и амортизаторы, поэтому они быстрее изнашиваются. К тому же, белье стирается значительно хуже. Гораздо безопаснее запустить дополнительный цикл стирки, чем потом тратиться на ремонт техники.

Следите за чистотой лотка для порошка. В отсеке для моющих средств постоянно скапливаются остатки порошка, кондиционера и влага. Со временем это приводит к появлению налета, неприятному запаху и даже плесени. Регулярная промывка лотка теплой водой предотвращает забивание каналов подачи воды и помогает хранить внутренние детали чистыми.

Проветривайте машину после каждой стирки. После завершения цикла следует оставлять дверцу люка немного приоткрытой. Внутри машины всегда остается влага, а без доступа воздуха она создает идеальные условия для развития бактерий и грибков. Проветривание помогает избежать затхлого запаха и продлевает срок службы резинового уплотнителя.

Регулярно очищайте фильтр. Фильтр задерживает мелкие предметы, нити, волосы и монеты. Если его долго не чистить, насос начинает работать с перегрузкой, что может привести к серьезной поломке. Достаточно раз в месяц уделять несколько минут этой процедуре во избежание дорогостоящего ремонта.

Делайте профилактическую стирку без белья. Раз в месяц полезно запускать машину без вещей, добавляя в отсек для порошка лимонную кислоту или специальное средство от накипи. Это очищает нагревательный элемент, барабан и внутренние трубки от солей и налета. Благодаря этому техника работает тише, а вода греется быстрее.

Проверяйте карманы перед стиркой. Монеты, шпильки, винтики и другие мелкие предметы могут застрять в патрубках, повредить насос или поцарапать барабан. Привычка проверять карманы перед погрузкой белья значительно снижает риск серьезных неисправностей.

Защищайте технику от перепадов напряжения. Электронные компоненты особенно уязвимы к скачкам напряжения. Использование стабилизатора или хотя бы удлинителя с защитой поможет сохранить плату управления и избежать внезапных поломок.