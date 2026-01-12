Леонардо Ди Каприо вывел 82-летнюю маму на публику и покорил ее элегантным видом

Леонардо Ди Каприо / © Associated Press

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо сделал редкий и очень особенный жест — появился на публике вместе со своей мамой Ирмелин Инденбиркен, которая поддержала сына на одном из главных кинособытий года.

82-летнюю женщину заметили вместе с актером на красной дорожке церемонии «Золотой глобус-2026», которая состоялась в ночь на 12 января в Лос-Анджелесе. Совместный выход мгновенно стал одним из самых теплых моментов.

Для торжественного события мама Ди Каприо выбрала чрезвычайно изысканный образ — легкое платье из полупрозрачного шифона с деликатной цветочной вышивкой. Приталенный крой, длинные прозрачные рукава и сдержанный круглый вырез придали образу благородной элегантности и утонченного шарма. Публика и фотографы не скрывали восторга — Ирмелин выглядела по-настоящему роскошно.

Леонардо Ди Каприо с мамой / © Getty Images

Впрочем, сам Леонардо в этот вечер остался без личной победы. В номинации «Лучший актер в комедии или мюзикле» статуэтка досталась Тимоти Шаламе за роль в фильме «Марти Суприм: Гений комбинаций». Но актер не остался без поводов для радости — лента «Битва за битвой», в которой он исполнил главную роль, таки торжествовала сразу в нескольких ключевых номинациях.

Интересно, что до объявления победителей кинопремии 51-летнего Ди Каприо считали безоговорочным фаворитом актерской категории. Однако после результатов «Золотого глобуса» уже Шаламе сейчас называют главным претендентом на победу на церемонии «Оскар».

Кстати, редакция сайта ТСН.ua уже собрала список победителей в ключевых номинациях «Золотого глобуса-2026» — предлагаем узнать названия лучших фильмов и сериалов и имена актеров-триумфаторов.